LG nous propose un nouvel écran : Le 34WK95U-W.















33% d'espace en plus qu'un moniteur UHD 4K







34WK95U offre 33% d'espace en plus par rapport à un moniteur UHD 4K. En plus d'afficher une panoplie de plug-ins VST et d'effets sur le poste de travail, cela permet une surveillance simultanée d'un nombre important de séquences pour l'édition vidéo.



Spectre de couleurs de 98% DCI-P3







Le moniteur prend en charge un large spectre de couleurs de 98% de DCI-P3 et 135% de sRGB, ce qui est idéal pour retoucher l'image et exprimer avec précision la couleur du contenu numérique.



Un rendu subtil des couleurs







Les particules de taille nanométrique sur la DEL de l'écran absorbent les longueurs d'onde lumineuses excessives, ce qui améliore considérablement la profondeur des couleurs à l'écran pour une reproduction plus précise de tous les contenus, les images et les vidéos sans oublier les jeux.



Des vitesses plus rapides



Avec des transferts de données à des vitesses pouvant atteindre 40Gb/s - deux fois plus rapide que Thunderbolt™ 2 et huit fois plus rapide que l'USB 3 - Thunderbolt 3 offre la connexion la plus rapide à n'importe quelle station d'accueil, écran ou périphérique.



Une nouvelle dimension de performance des couleurs







L'écran Nano IPS affiche de façon subtile des couleurs plus riches, quel que soit l'angle de visionnement.



Il sera disponible à partir du 1er Avril 2020.



Le prix sera de : 1 399.90 euros.



