PC Zen 1,8 pouces intégré: DFI dévoile la carte AMD Ryzen au format carte de crédit.







DFI a annoncé ce qu’ils considèrent comme le plus petit ordinateur monocarte (SBC) au monde qui utilise le processeur Ryzen Embedded d’AMD. La carte mère GHF51 de la taille d'une carte de crédit hautement intégrée peut être utilisée pour une variété d'applications qui doivent être petites, tout en offrant les capacités et les performances d'un PC moderne.



La plate-forme DFI GHF51 de 1,8 pouces est équipée du SoC double cœur Ryzen Embedded R1000 d'AMD avec GPU AMD Radeon Vega, comprenant trois unités de calcul (192 processeurs de flux) avec décodage matériel H.264, H.265 et VP9. Le SoC peut être associé à 2/4/8 Go de mémoire DDR4-3200 à canal unique ainsi qu'à 16/32/64 Go de stockage eMMC. Le SBC comprend un emplacement Mini PCIe pour une carte d'extension, un en-tête DIO à 8 broches, deux sorties micro HDMI 1.4 (4Kp30), un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un connecteur GbE (contrôlé par Intel I211AT ou la puce I210IT) et une puce fTPM 2.0.







À l'heure actuelle, DFI répertorie deux SBC alimentés par AMD Ryzen : le GHF51-BN-43R16 avec l'APU Ryzen Embedded R1606G (2,60 GHz - 3,50 GHz, 12 W) ainsi que le GHF51-BN-43R15 avec l'APU Ryzen Embedded R1505G ( 2,40 GHz - 3,30 GHz, 12 W). Les deux cartes contiennent 4 Go de mémoire DDR4-3200, 32 Go de stockage eMMC, deux sorties micro HDMI, un port GbE et un port USB 3.1 Gen 2 Type-C. À terme, la société prévoit d'ajouter des cartes mères alimentées par des SoC Ryzen Embedded R1102G de faible puissance (1,20 GHz - 2,60 GHz, 6 W) ou Ryzen Embedded R1305G (1,50 GHz - 2,80 GHz, 8/10 W) dans la gamme dans le cadre d'une offre. pour répondre aux applications qui doivent être moins gourmandes en énergie.







Le GHF51 SBC de DFI est un exemple lorsque Ryzen Embedded d'AMD entre sur le marché du petit format intégré. Les SBC de 1,8 pouces peuvent alimenter diverses applications de petit format ou IoT qui peuvent tirer parti des cœurs Zen hautes performances, mais théoriquement, elles peuvent également être utilisées dans des appareils qui utilisent actuellement Raspberry Pi ou similaire. De toute évidence, un Ryzen Embedded SBC coûtera probablement plus cher qu'un Raspberry Pi, mais il fournira également des performances plus élevées, ce qui ouvre des portes à de nouveaux cas d'utilisation.







DFI n'a pas annoncé le prix de ses SBC basés sur AMD Ryzen Embedded ni leurs dates de disponibilité. En fait, la page du produit GHF51 mentionne actuellement le statut «préliminaire» des cartes.



