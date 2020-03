Intel pourrait lancer des processeurs de bureau de 10e génération "Comet Lake" de base le 30 avril 2020.



Intel pourrait lancer sa famille de processeurs de bureau Core "Comet Lake-S" de 10e génération le 30 avril (± 24 heures selon le fuseau horaire), selon un rapport d'El Chapuzas Informatico. Les processeurs sont construits dans le nouveau boîtier LGA1200 et nécessitent de nouvelles cartes mères de chipset Intel série 400, qui seront lancées en parallèle.







Les prix de ces processeurs seront conformes aux prévisions, avec la série Core i9 dans la gamme 500-400 $, la série Core i7 dans la gamme 300-400 $, la série Core i5 dans la gamme 180-300 $ et la série Core i3 au prix ci-dessous . Comme indiqué précédemment, Intel devrait augmenter le nombre de cœurs de la série Core i9 à 10 cœurs/20 threads, tout en doublant le nombre de threads et les quantités de cache L3 dans les extensions de marque Core i7, Core i5 et Core i3, à 8 cœurs. 16 threads, 6 cœurs/12 threads et 4 cœurs/8 threads, respectivement.



VIDEOCARDZ