OWC dévoile la toute nouvelle version de sa solution de stockage externe Mercury Elite Pro très populaire.



OWC, l'une des principales sociétés de technologie Mac et PC zéro émission et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de disques durs, SSD, solutions d'accueil Mac et PC et kits de mise à niveau des performances, a annoncé aujourd'hui la dernière édition de son légendaire système de stockage externe Mercury Elite Pro pour Mac.



PC, machines Linux, Smart TV et consoles PS4 et Xbox. Le système de disque dur 3,5 pouces USB 3,2 5 Gb/s est un cheval de bataille moderne, offrant des performances réelles jusqu'à 283 Mo/s et des capacités allant jusqu'à 16 To pour répondre aux exigences de tout, des projets de montage vidéo, critiques des données professionnelles et un contenu personnel irremplaçable pour étendre le stockage de jeu PS4/Xbox One et profiter du contenu musical/vidéo via une Smart TV.











La solution de stockage externe essentielle pour tous



Il y a près de 20 ans, le Mercury Elite Pro a lancé la riche histoire riche en innovations d'OWC en matière de solutions de stockage et a résisté à l'épreuve du temps en continuant à offrir un mélange incomparable de performances, de qualité et de valeur dans une seule solution de stockage sur disque dur.



Le Mercury Elite Pro est à la hauteur de pratiquement toutes les tâches avec son boîtier robuste en aluminium solide contenant un disque dur haute performance de 3,5 pouces à 7 200 tr / min avec une capacité allant jusqu'à 16 To. Il peut être utilisé pour une variété de besoins personnels et professionnels, notamment des projets de montage vidéo de niveau professionnel, des sauvegardes Time Machine et de l'historique des fichiers de données importantes, la migration des données d'une machine existante vers un nouvel ordinateur, l'extension du stockage de jeu des consoles de jeu, ou libérant simplement de l'espace sur le disque interne d'un ordinateur pour améliorer les performances.



Conçu avec un joli design



Offrant un mélange idéal de forme et de fonction, le châssis en aluminium brossé sans ventilateur du Mercury Elite Pro offre une dissipation maximale de la chaleur pour fonctionner silencieusement et au frais, tandis que la conception d'isolation aux chocs maintient le lecteur et vos données en sécurité et protégés. Il s'adapte discrètement sur n'importe quel bureau avec le support d'orientation verticale inclus ou placez-le horizontalement avec les pieds en caoutchouc antidérapants inclus.



Prêt à jouer



Le Mercury Elite Pro n'est pas seulement un travail et un jeu. En plus d'enregistrer et de sauvegarder des données informatiques ou de fonctionner comme un cheval de bataille sur le plateau ou dans la suite d'édition, il peut être utilisé pour regarder des vidéos, écouter de la musique et afficher des photos via votre console de jeu ou directement connecté à votre Smart TV.



Points forts de l'OWC Mercury Elite Pro :



- Performance de qualité professionnelle : jusqu'à 283 Mo/s en vitesse réelle,

- Spacieux : jusqu'à 16 To de capacité pour la musique, les vidéos, les photos, les fichiers professionnels et le stockage de jeux,

- Sauvegardes faciles : Apple Time Machine et Windows File History ready,

- Silencieux : châssis en aluminium brossé dissipant la chaleur et ventilation sans ventilateur pour un fonctionnement frais et presque silencieux,

- Robuste : l'isolation antichoc intégrée protège le lecteur,

- Peu encombrant: comprend un support vertical assorti,

- Flexible : comprend des pieds en caoutchouc antidérapants pour une utilisation horizontale sécurisée,

- Compatible : utilisation avec les machines Mac, Windows et Linux; Consoles PS4 et Xbox et téléviseurs intelligents,

- Prêt au déploiement : les solutions préconfigurées subissent une certification rigoureuse en plusieurs étapes,

- Tranquillité d'esprit : Garantie limitée jusqu'à 3 ans avec récupération des données de niveau 1 et assistance en direct aux États-Unis à vie.



Pas de date ni de prix pour le moment.



