Le matériel pour ordinateur portable de nouvelle génération d'Intel et de NVIDIA sera disponible le 2 avril 2020.



Selon le site chinois ITHome, Intel va lancer ses processeurs Comet Lake-H de 10e génération pour appareils mobiles, le 2 Avril 2020. Les nouveaux modèles vont apporter une fréquence et un nombre de cœurs améliorés, avec des modèles haut de gamme atteignant jusqu'à 8 cœurs avec 16 threads. NVIDIA, d'autre part, mettra également à jour ses offres mobiles avec l'arrivée des cartes mobiles Turing SUPER. Jusqu'à présent, nous n'avions qu'un choix de séries Turing régulières, mais il y aura bientôt une variante SUPER des cartes existantes.







Étant donné que ces cartes devraient également arriver le 2 avril, les fabricants d'ordinateurs portables intégreront de nouveaux produits et présenteront leurs solutions à cette date. La disponibilité de ces appareils, basée sur les nouveaux processeurs Intel Comet Lake-H et les GPU NVIDIA Turing SUPER, devrait suivre peu de temps après, précisément le 15 avril. En outre, il est à noter que le fabricant d'ordinateurs portables Mechrevo tiendra une conférence de presse en ligne où ils présenteront leur ordinateur portable de jeu "Z3" basé sur les nouvelles technologies.



VIDEOCARDZ