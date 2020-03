Crytek fait allusion à une version remasterisée de Crysis.



Crytek lance une nouvelle version de Crysis. Dans une vidéo de démonstration, le développeur montre des jeux créés avec le CryEngine au cours de la dernière décennie. À la fin, des images de Crysis de 2007 se présentent. Une vidéo plus ancienne contient également un indice.



Il est difficile d'ignorer la saga Crysis. Avec la prochaine génération de consoles à l'horizon, il n'y a pas de meilleur moment pour remasteriser Crysis et en tirer le meilleur parti. La franchise a toujours été connue pour repousser les limites graphiques, et la sortie de nouveau matériel donnera à Crytek une chance de se montrer à nouveau.







Un remake/remaster semble inévitable. EA a déjà confirmé qu'il travaillait sur des «remasters passionnants des jeux de fans les plus appréciés» et que ces efforts incluaient «deux nouveaux titres inopinés de développeurs tiers». Au-delà de cela, Crytek a laissé entendre un retour à la saga depuis août de l'année dernière, montrant une zone emblématique de la Crysis originale dans sa bande-annonce de CryEngine 5.6.



CRYENGINE Showcase 2020 : Jeux de la Décennie



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



CRYENGINE 5.6



Trailer de présentation : Cliquez ICI.



THE GURU3D