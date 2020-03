TECHPOWERUP nous propose le test des : Corsair Vengeance LPX DDR4-5000 MHz CL18 2x 8 GB.



Les prix de la mémoire continuant de chuter, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à niveau de mémoire car il y a de la concurrence d'Intel et d'AMD, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de kits impressionnants de marque AMD haut de gamme.



Corsair est une marque qui n'a pas besoin d'être présentée. L'entreprise basée en Californie est un incontournable de la communauté des passionnés depuis des décennies, produisant des alimentations, des périphériques, des SSD, des refroidisseurs et même des systèmes pré-construits entiers.



L'une des familles de produits les plus connues et les plus réussies de la marque est leurs kits de mémoire haute performance. Fidèle à cette tradition de fourniture de composants de pointe sur le marché des passionnés, Corsair est fier de présenter le Corsair Vengeance LPX 5000 MHz: le premier kit mémoire 5000 MHz au monde.



Le Corsair Vengeance LPX dispose de 2 sticks de 8 Go à 5000 MHz avec des synchronisations 18-26-26-46 et 1,5 V. Le kit est validé sur des cartes mères haut de gamme MSI X570 pour être une véritable solution plug and play.



Compte tenu de la pénalité de latence encourue lorsque la vitesse de la mémoire dépasse 3600 MHz sur les processeurs Ryzen, il n'y a pas beaucoup de kits commercialisés pour la marque Red qui dépassent la marque 3600 MHz. AMD a déclaré que la pénalité peut être surmontée avec une fréquence de mémoire suffisante, et aujourd'hui j'ai l'occasion de mettre cela à l'épreuve !







Voici la fiche technique :







Feront-elle mieux qu'un kit mémoire à 4000Mhz ? Où seulement pure marketing ?



