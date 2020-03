Échec complet du SSD : Dell et HPE publient le firmware contre un bug de 40 000 heures !



Il y a quelque temps, nous avons mentionné que certains SSD HP SAS pour les serveurs HP avaient un problème qui les rendrait morts après 32 000 heures d'utilisation. Eh bien, cela se produit à nouveau, mais cette fois sur le marqueur d'utilisation de 40K heures. Dell et HP Enterprise publient aujourd'hui des mises à jour pour un problème critique avec les SSD SAS dans les serveurs.



Sans la nouvelle mise à jour du micrologiciel, les unités SSD SAS échoueront complètement après une durée d'exécution de 40 000 heures. Le problème ne serait pas lié à une erreur précédente. Ce problème est différent de celui que nous avons signalé précédemment. "Après que l'erreur SSD se soit produite, ni le SSD ni les données ne peuvent être restaurés", est averti. Des mises à jour du micrologiciel avec le numéro de version HPD7 ont été fournies vendredi pour les SSD HPE-SAS concernés, ce qui corrigera le problème.



Étant donné que l'erreur ne s'est produite qu'après 40 000 heures ou 4 ans, 206 jours et 16 heures, cela pourrait arriver aux SSD HPE concernés au plus tôt en Octobre 2020 en raison du début de la livraison fin 2015. Jusque-là, il y aurait encore il est temps pour une mise à jour du firmware.



On ne sait pas à quoi le problème est lié, mais il est clair qu'il est grave. Si la mise à jour n'est pas effectuée, les SSD deviennent complètement inutilisables et ne peuvent pas être récupérés. Il en va de même pour les données, qui sont ensuite perdues à jamais.







Voici la liste des modèles concernés :







THE GURU3D