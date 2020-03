Les processeurs AMD EPYC de 2e génération et les GPU Instinct MI25 étendent les offres de cloud haute performance Microsoft Azure.



AMD a annoncé que les processeurs AMD EPYC de 2e génération et les GPU AMD Radeon Instinct MI25 étendent les avantages de performances via les machines virtuelles (VM) Microsoft Azure NVv4.



Ces machines virtuelles, qui sont désormais généralement disponibles pour les clients des régions du centre-sud des États-Unis et d'Europe de l'ouest Azure, offrent une expérience de bureau virtuel, permettant aux clients d'alimenter des services de visualisation à distance et des bureaux virtuels dans le cloud pour prendre en charge les travailleurs débutants, ainsi que les graphiques -des charges de travail de visualisation intensives comme la CAO et les simulations.



Les machines virtuelles NVv4 Azure sont également les premières machines virtuelles AMD EPYC et AMD Radeon Instinct de 2e génération de n'importe quel fournisseur de cloud, et le premier bureau virtuel Azure pris en charge par les processeurs AMD.



Cette annonce crée un élan pour les machines virtuelles Azure alimentées par AMD, notamment la disponibilité générale des machines virtuelles de la série Dav4 et Eav4, conçues pour les charges de travail à usage général et gourmandes en mémoire, et la disponibilité générale des machines virtuelles de la série HBv2 pour les charges de travail informatiques hautes performances .



«Les processeurs AMD permettent aux fournisseurs de cloud et aux clients finaux d'accéder à certaines des meilleures performances, évolutivité et accessibilité pour une variété de charges de travail», a déclaré Forrest Norrod, vice-président directeur et directeur général, Data Center et Embedded Solutions Group, AMD. «En collaboration avec Microsoft Azure, l'un de nos partenaires fondateurs d'AMD EPYC, nous sommes ravis d'étendre nos avantages en termes de performances à de nouvelles charges de travail de virtualisation avec les toutes premières machines virtuelles de 2e génération AMD EPYC et AMD Radeon Instinct MI25 de n'importe quel fournisseur de cloud.



La combinaison unique de processeurs AMD et de GPU offre une solution différenciée pour nos clients cloud et apporte de nouvelles capacités aux utilisateurs finaux, qu'ils accèdent à un bureau virtuel dans le cloud ou exécutent des simulations complexes et lourdes.



«AMD et Microsoft Azure partagent une histoire d’apport de nouvelles capacités et de nouveaux niveaux de performances avec les machines virtuelles qui prennent en charge une variété de charges de travail client telles que le calcul haute performance à mémoire optimisée et à usage général, et maintenant nous offrons aux clients une expérience évolutive pour la virtualisation des postes de travail charges de travail », a déclaré Girish Bablani, vice-président d'entreprise d'Azure Compute chez Microsoft.



«Avec les machines virtuelles de la série NVv4, Azure devient le premier fournisseur de cloud à proposer une machine virtuelle alimentée par un processeur AMD EPYC et un GPU AMD Radeon Instinct, et nous sommes impatients de bâtir encore plus de succès dans le cloud computing avec AMD.»



Piloter des machines virtuelles Azure hautes performances avec AMD



En tant que premier fournisseur mondial de cloud à prendre en charge les processeurs AMD EPYC de 1re et 2e génération, Azure permet aux machines virtuelles qui offrent aux clients des expériences de pointe pour une variété de charges de travail cloud, y compris des applications polyvalentes, optimisées en mémoire et hautes performances et même des environnements de bureau virtuels.



Les machines virtuelles Azure propulsées par AMD incluent :



- Charge de travail à usage général, séries Dav4 et Dasv4VM : les machines virtuelles Azure Dav4 et Dasv4 sont conçues pour une variété d'applications à usage général. Dotées du processeur AMD EPYC 7452, les machines virtuelles offrent jusqu'à 96 processeurs virtuels, 384 Go de RAM et 2 400 Go de stockage temporaire basé sur SSD et la prise en charge des SSD Azure Premium. Les machines virtuelles Dav4 et Das v4 offrent d'excellentes performances à des prix compétitifs et peuvent exécuter des applications de niveau entreprise, des bases de données relationnelles et des serveurs d'applications.



- Charge de travail optimisée en mémoire Eav4 et Easv4 VM Series : les machines virtuelles Eav4 et Easv4 Azure sont conçues pour les charges de travail gourmandes en mémoire. Ces nouvelles machines virtuelles ont été les premières dans le cloud à intégrer le processeur AMD EPYC ™ 7452. Les machines virtuelles offrent jusqu'à 96 processeurs virtuels, 672 Go de RAM et 2 400 Go de stockage temporaire basé sur SSD. Les machines virtuelles Eav4 et Easv4 offrent d'excellentes performances pour les grandes charges de travail critiques en mémoire à des prix compétitifs. Les machines virtuelles de la série Eas prennent en charge les SSD Azure Premium.



- VM HBv2 : Les VM HBv2 sont spécialement conçues pour les charges de travail de calcul hautes performances telles que CFD, analyse explicite par éléments finis, traitement sismique, modélisation de réservoir, rendu, etc. Doté du processeur AMD EPYC de 2e génération et d'InfiniBand HDR à 200 gigabits/s, Azure a récemment annoncé que dans une série de benchmarks HPC, les machines virtuelles HBv2 éclipsaient 80000 cœurs pour une simulation étroitement couplée, fournissant des niveaux de performance de super-calcul sur site, dans le cloud.



- NVv4 VM : optimisé par les processeurs AMD EPYC de 2e génération et les GPU AMD Radeon Instinct ™ MI25, NVv4 offre une expérience de bureau et de poste de travail moderne dans le cloud. Le partitionnement GPU basé sur la virtualisation des E/S racine unique (SR-IOV) offre quatre options de configuration équilibrées en termes de ressources, du 1/8 au GPU complet, pour offrir une expérience de bureau virtuel flexible, axée sur la sécurité et compatible GPU. Les clients peuvent bénéficier d'un plus grand choix en adaptant les ressources plus étroitement à leurs charges de travail, ce qui rend les bureaux virtuels accélérés par GPU beaucoup plus abordables que jamais.



- LSv2 : la série LSv2 est bien adaptée aux applications Big Data, aux bases de données SQL et NoSQL, à l'entreposage de données et aux grandes bases de données transactionnelles. Les machines virtuelles LSv2 fonctionnent sur le processeur AMD EPYC 7551 avec un boost tous les cœurs de 2,55 GHz.



Avec la large disponibilité des processeurs AMD EPYC de 2e génération, AMD relève la barre des jalons partenaires en termes de performances, de rapport prix/performances et d'évolutivité. Les machines virtuelles Azure AMD EPYC et Radeon Instinct sont toutes généralement disponibles maintenant.



Pour en savoir plus, visitez la page Web Azure Virtual Machines ICI.



