Ordinateur portable ASUS équipé de Comet Lake-H et de super surfaces mobiles RTX 2080 en ORB.



Ce n'est pas vraiment une grosse surprise car ceux-ci devraient être lancés la semaine prochaine (nous pensons). Mais un ordinateur portable ASUS confirme en quelque sorte la sortie en tant que processeur Comet Lake-H avec le nouveau GPU mobile RTX Super est apparu dans un jeu de résultats 3DMark.



L'entrée a été repérée par @_rogame et répertorie le RTX 2080 Super (actuellement disponible pour les ordinateurs portables). Le GPU est associé à 8 Go de RAM fonctionnant à 1365 MHz. Le processeur qui l'habilite est un Core i9-10880H, qui serait le proc activé par hyperthreading à 8 cœurs basé sur un TDP de 45 Watts. Il fonctionne à 2,3 GHz mais peut passer à 5,0 GHz.







Comet Lake-H est une refonte de Coffee Lake-H sur le processus 14 nm d'Intel. Il est probable que cinq puces seront publiées cette fois, dont trois sont des Core i5 et deux Core i9. Le modèle haut de gamme irait jusqu'à 5,3 GHz, à condition que le refroidissement le permette bien sûr. Il est prévu que le 2 avril soit une date de lancement et la disponibilité commencera le 15 Avril 2020. Il a trouvé quelques entrées supplémentaires, de 2070 et 2080 ordinateurs portables basés sur SUPER.



- RTX 2080 Super (Notebook)> Horloge de base 1365 MHz> 8 Go 14 Gbit/s GDDR6> 150 W TDP Time Spy: 9861 Fire Strike: 24113 3dmark 11 P: 32821,

- RTX 2070 Super (Notebook)> Horloge de base 1140 MHz> 8 Go 14 Gbit/s GDDR6> 115 W TDP Time Spy: 8337 Fire Strike: 20760 3dmark 11 P: 27765,

- RTX 2080 Super Max-Q> Horloge de base 735 MHz> 8 Go 11 Gbit/s GDDR6> 80 W TDP Time Spy: 7938 Fire Strike: 18871 3dmark 11 P: 25712,

- RTX 2070 Super Max-Q> Horloge de base 900 MHz> 8 Go 11 Gbit/s GDDR6> 80 W TDP Time Spy: 7336 3dmark 11 P: 22639.







