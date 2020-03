Le processeur graphique Xe Intel Tiger Lake intégré surpasse Vega à 7 nm de Ryzen 4000 pour les ordinateurs portables.



Les processeurs Intel Lake Tiger-U ne sont pas encore disponibles sur le marché, mais Intel les teste, et des tests sont apparus dans 3DMark qui révèlent les premières performances de ces puces et leurs graphiques intégrés basés sur l'architecture Xe.



Lors du test graphique, le Tiger Lake-U (Integrated Graphics) a atteint 4514 points, dépassant de 10,5% le Ryzen 9 4900HS avec carte graphique intégrée. Cela semble donc prometteur pour Intel, et compte tenu de son stade précoce, les pilotes pourraient également augmenter les performances.







Côté CPU, la comparaison de la capture d'écran montre que les choses ne sont pas justes à comparer, un processeur 8 cœurs et 16 threads par rapport à un processeur 8 cœurs 4 cœurs. Cependant, le Ryzen 5 4650U avec 6 cœurs et 12 threads, atteint 12988 points dans le test CPU, contre 13030 réalisé par ce processeur Intel avec 2 cœurs et 4 threads en moins. Alors oui, les choses semblent bonnes pour Intel sur les prochaines plateformes mobiles. Tiger Lake-U devrait arriver fin 2020 ou début 2021.



THE GURU3D