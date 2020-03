Samsung annonce la première DRAM EUV du secteur avec l'expédition du premier million de modules.



Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd'hui avoir livré avec succès un million de modules DRAM DDR4 (Double Date Rate 4) de classe 10 nm (D1x) (double date 4) du secteur basés sur des rayons ultraviolets extrêmes ( EUV). Les nouveaux modules DRAM basés sur EUV ont terminé les évaluations mondiales des clients et ouvriront la porte à des nœuds de processus EUV plus avancés pour une utilisation dans des applications PC, mobiles, serveurs d'entreprise et centres de données haut de gamme.



"Avec la production de notre nouvelle DRAM basée sur EUV, nous démontrons notre engagement total à fournir des solutions DRAM révolutionnaires pour soutenir nos clients informatiques mondiaux", a déclaré Jung-bae Lee, vice-président exécutif des produits et technologies DRAM chez Samsung Electronics. "Cette avancée majeure montre comment nous continuerons à contribuer à l'innovation informatique mondiale en développant en temps opportun des technologies de processus de pointe et des produits de mémoire de nouvelle génération pour le marché de la mémoire premium."







Samsung est le premier à adopter l'EUV dans la production de DRAM pour surmonter les défis de la mise à l'échelle des DRAM. La technologie EUV réduit les étapes répétitives de la multi-configuration et améliore la précision de la modélisation, permettant des performances améliorées et de meilleurs rendements ainsi qu'un temps de développement raccourci.



EUV sera entièrement déployé dans les futures générations de DRAM de Samsung, à commencer par sa quatrième génération de classe 10 nm (D1a) ou la DRAM de classe 14 nm très avancée. Samsung prévoit de commencer la production en volume de DDR5 et LPDDR5 à base de D1a l'année prochaine, ce qui doublerait la productivité de fabrication des plaquettes D1x de 12 pouces.



Conformément à l'expansion du marché DDR5/LPDDR5 l'année prochaine, la société renforcera encore sa collaboration avec les principaux clients informatiques et les fournisseurs de semi-conducteurs pour optimiser les spécifications standard, tout en accélérant la transition vers DDR5/LPDDR5 sur l'ensemble du marché de la mémoire.



Pour mieux répondre à la demande croissante de DRAM premium de nouvelle génération, Samsung commencera à exploiter une deuxième ligne de fabrication de semi-conducteurs à Pyeongtaek, en Corée du Sud, au cours du second semestre de cette année.



Chronologie des barrettes Samsung DRAM







