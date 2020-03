Samsung présente les premiers circuits intégrés tout-en-un du secteur optimisés pour les écouteurs sans fil.



Samsung Electronics, leader mondial des technologies avancées de semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui les premiers circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), MUA01 et MUB01, optimisés pour les appareils True Wireless Stereo (TWS) actuels.



Contrairement aux écouteurs sans fil, les écouteurs TWS n'ont pas de fil qui relie les deux écouteurs. Sans les fils de connexion, les appareils TWS offrent aux utilisateurs une plus grande liberté de mouvement et d'autonomie dans leurs activités quotidiennes. Cependant, comme d'autres appareils mobiles, la longue durée de vie de la batterie et les petits facteurs de forme sont des exigences clés pour ces écouteurs sans fil.







"Les écouteurs TWS présentent des expériences d'écoute élevées pour un plus grand nombre d'utilisateurs et la tendance est en train d'étendre rapidement le marché des accessoires mobiles, créant de nouvelles opportunités pour les fabricants d'appareils", a déclaré Dong-ho Shin, vice-président directeur du marketing System LSI chez Samsung Electronics. "Les premières solutions de gestion de l'alimentation tout-en-un de Samsung optimisées pour les appareils TWS permettront aux fabricants de créer de nouvelles applications avec une plus grande flexibilité."



Les PMIC MUA01 et MUB01, respectivement, ont été conçus pour le boîtier de charge et les écouteurs, et sont des solutions entièrement intégrées uniques optimisées pour les appareils TWS. En combinant plusieurs des technologies logiques internes de l'entreprise, Samsung a pu intégrer jusqu'à dix composants discrets en un, y compris des chargeurs de commutation et des circuits de décharge, permettant aux PMIC d'occuper moins de la moitié de l'espace par rapport aux alternatives précédentes. Les solutions compactes peuvent allouer plus de place à la batterie pour un temps de lecture plus long et permettre des conceptions plus flexibles et efficaces.







Le MUA01 est également la première solution de l'industrie à prendre en charge la charge sans fil et filaire dans une seule puce. Pour la charge sans fil, il prend en charge Qi 1.2.4 du Wireless Power Consortium (WPC), la dernière norme d'interface de transfert d'énergie sans fil du consortium.



Pour assurer une gestion efficace de l'alimentation, le MUA01 intègre un chargeur de commutation hautement efficace. De plus, MUA01 est livré avec une unité de microcontrôleur (MCU) et Flash intégré (eFlash), offrant la possibilité de modifier son firmware pour prendre en charge d'autres applications.







Avec la prise en charge de la communication par ligne électrique (PLC), les nouveaux PMIC peuvent communiquer entre eux via les broches de charge. Cela permet au boîtier de charge et aux écouteurs de partager des informations essentielles telles que les niveaux de batterie et si les écouteurs sont insérés dans le boîtier.



Les MUA01 et MUB01 sont actuellement en production de masse et figurent dans les écouteurs Galaxy Buds + TWS récemment annoncés de Samsung.



TECHPOWERUP