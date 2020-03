Team Group annonce des modules de mémoire DDR4 Vulcan et Dark Z DDR4 de 32Go.



TEAMGROUP annonce aujourd'hui que la mémoire de jeu T-FORCE VULCAN Z et DARK Z sera la première à sortir la mémoire de grande capacité de 32 Go à clé unique. Il y a DDR4 2666 et DDR4 3000 deux fréquences différentes de modules de mémoire disponibles pour offrir au PC de bureau une sélection complète d'extensions.



Il peut fournir au puissant équipement informatique une vitesse de stockage élevée et des capacités multitâches dont les créateurs ont besoin pour la création et l'édition de contenu vidéo. Il peut également parfaitement prendre en charge toutes les plates-formes grand public AMD et Intel.











L'invincible série de jeux T-FORCE est votre premier choix en 2020 en ce qui concerne les mises à niveau de grande capacité. T-FORCE VULCAN Z et DARK Z, qui sont appréciés par les médias du monde entier, seront les premiers à sortir la mémoire à clé unique de 32 Go à grande capacité. VULCAN Z lance DDR4-2666 MHz et DDR4-3000 MHz, deux fréquences différentes de kit monocanal et kit double canal (32 Go X2).



Et DARK Z fournira principalement un kit double canal DDR4-3000 MHz (32 Go X2). Les consommateurs peuvent choisir une spécification appropriée en fonction de leur utilisation personnelle. Non seulement il peut traiter facilement des fichiers volumineux, mais il peut également améliorer la capacité et gérer plusieurs données informatiques en même temps. Cela peut augmenter les applications des ordinateurs de bureau.











Les mémoires de jeu T-FORCE sont sélectionnées grâce à un processus de test rigoureux. Chaque mémoire est testée pour une compatibilité et une stabilité complètes avec toutes les plateformes grand public AMD et Intel, offrant aux joueurs une mémoire d'une qualité exceptionnelle, des performances optimales et une excellente compatibilité. Pendant ce temps, O.C Profile, l'overclocking en un clic est pris en charge afin que les joueurs puissent facilement overclocker sans ajustements manuels.



Pour plus d'informations, T-Force Vulcan et T-Force Dark Z.



TEAM GROUP