Bitspower nous dévoile le waterblock : Summit ELX.



Bitspower a dévoilé la gamme Summit ELX de blocs d'eau CPU optimisés pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper de 3e génération. Le canal de refroidissement du bloc est conçu en gardant à l'esprit la disposition du MCM "Castle Peak", de sorte que le liquide de refroidissement coule même sur les CCD les plus éloignés du centre, qui a la puce du contrôleur d'E/S. Cette conception devrait particulièrement bénéficier aux utilisateurs du Threadripper 3990X, qui dispose de huit CCD. Le bloc prend en charge les sockets sTRX4 et TR4 plus anciens.



















Le matériau principal est du cuivre nickelé, avec une finition miroir à la base. Il existe trois variantes basées sur le type de haut. Le premier appelé «DRGB» (BP-CPUELXTRX40-DRGB), comporte un dessus en acrylique transparent avec des LED RGB adressables intégrées qui se branchent sur un en-tête ARGB à 3 broches standard.



La deuxième variante est appelée "Metal" (BP-CPUELXTRX40-MT) et dispose d'un plateau en alliage métallique avec une finition chromée. La troisième variante, appelée "POM" (BP-CPUELXTRX40-POM), présente un dessus en acétal POM noir mat. Le Summit ELX prend en charge les raccords G 1/4 "standard et mesure 115 mm x 75 mm x 18 mm (LxlxH). La variante DRGB est au prix de 2 800 NTD, la variante Metal NTD 3 255 et la variante POM NTD 2 635.



TECHPOWERUP