BIGBEN INTERACTIVE nous propose un nouveau jeu PC : Overpass.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bigben Interactive/Zordix AB.



Sortie France : 27 Février 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Overpass est un jeu de course en VTT, édité par Big Ben. Au travers d'épreuves d'obstacles, le joueur pilote un tout-terrain, buggy ou quad. Il doit s'aventurer sur des chemins difficiles, rondins de bois, rochers et chemins boueux.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO