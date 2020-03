THE GURU3D nous propose le test du : Deepcool Gamer Storm Macube 310P.



Nous examinons le Deepcool Gamer Storm Macube 310P, un châssis PC élégant et assez haut de gamme à mi-tour. Ce nouveau boîtier se décline en deux variantes (toutes deux en finition mate). L'un est noir (comme l'échantillon fourni) et l'autre est blanc. Ils ont tous deux l'air très minimalistes. L'avant n'est pas maillé, mais cela ne devrait pas être un problème grâce à une conception avec des canaux d'admission de 13 mm de large situés des deux côtés des panneaux avant.



Une solution similaire (mais pour l'échappement) a été appliquée à la section supérieure, et cela a été introduit dans la version P du Macube 310. Les dimensions sont plutôt modérées pour une tour moyenne, car elles sont de 424,6 mm × 215 mm × 494,6 mm (L × l × H). C'est 45,15 l au total, donc c'est plutôt bas.







Le boîtier prend en charge les cartes mères Mini ITX/Micro ATX/ATX. Le poids n'est que de 8,33 kg, entre autres parce qu'il n'y a «qu'un» panneau en verre trempé (mais nous ne disons pas que c'est une mauvaise chose). Selon les spécifications, vous pouvez installer jusqu'à deux disques 2,5 ”/deux disques 3,5” à l'intérieur.



Sur le devant, vous trouverez les ports suivants :



- USB 3.0 (2 x),

- Prises audio HD 3,5 mm.



Le Deepcool Macube 310P dispose de nombreuses options de refroidissement, avec un support pour les radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et 120 mm à l'arrière. Il est possible de monter jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm à l'avant (ou deux de 140 mm) et trois 120/2 deux de 140 mm en haut Vous pouvez utiliser des refroidisseurs d'air CPU d'une hauteur maximale de 165 mm (assez pour s'adapter à la plupart des modèles ) et les refroidisseurs GPU jusqu'à 330 mm de longueur. Le bloc d'alimentation ne doit pas dépasser 160 mm (et c'est toujours un ajustement assez serré).



Le boîtier a (comme mentionné précédemment) un panneau en verre trempé. Le Deepcool Macube 310P est livré avec un verrou de sécurité pour enfants sur les deux panneaux magnétiques, et ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans de nombreux boîtiers. Les panneaux supérieur et avant sont facilement amovibles. Le prix est de 69.99 Dollars.







Le prix est-il justifié ? Fait-il mieux que la concurrence ?



Pour le savoir, Cliquez ICI.



THE GURU3D