THERMALTAKE nous propose un nouveau radiateur watercooling en 480mm : Le Pacific CLD 480.



Radiateur Pacific CLD 480



















Le radiateur de la série Pacific CLD est un radiateur en cuivre construit avec une conception à double ailette très efficace et un réservoir en laiton. Le radiateur est compatible avec des ventilateurs à haute pression statique de 120 mm avec une épaisseur de 40 mm pour une dissipation optimale de la chaleur, la série CLD est fabriquée avec un «processus de fabrication de brasage par refusion» qui offre des performances de refroidissement exceptionnelles.



Micro-aileron double haute densité







La densité des ailettes (FPI: 25) est conçue de manière optimale pour augmenter la surface permettant à la chaleur d'être facilement évacuée. Les performances sont considérablement améliorées avec une vitesse de ventilateur accrue, offrant une dissipation thermique supérieure.



Conception de radiateur en cuivre et double ailette de haute qualité







Dissipation thermique optimisée et tubes en cuivre à deux rangées avec réservoir en laiton







Basée sur notre processus de fabrication par brasage par refusion, la série Pacific CLD est conçue avec un radiateur épais de 40 mm, un tube plat à 12 rangées à double rangée et un réservoir en laiton. Le radiateur est optimisé pour une efficacité qui permet une dissipation uniforme de la chaleur de vos composants internes.



TT Premium







Pour continuer à réaliser la mission de l'entreprise d'offrir une expérience utilisateur parfaite, Thermaltake a développé «TT Premium» avec l'essence de combiner des produits de qualité suprême avec un nouveau design de logo. TT Premium est bien plus qu'une simple garantie de qualité.



Derrière son nom, il représente la passion du bricolage, du modding et du désir de Thermaltake d'être la marque la plus innovante du marché du matériel PC. Pour satisfaire la demande des utilisateurs de PC haut de gamme, TT Premium suit ses valeurs fondamentales: excellente qualité, conception unique, combinaisons diverses et créativité sans limites pour fournir un produit PC hautes performances à tous les passionnés.



Voici la fiche technique :







La gamme est complété également par un 240mm et un 360mm.



Les tarifs :



- 240mm : 79.99 euros,

- 360mm : 139.90 euros,

- 480mm : 174.90 euros.



THERMALTAKE