SCYTHE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Big Shuriken 3 RGB.























La troisième génération du Big Shuriken a été développée dans le but d'augmenter la capacité de refroidissement tout en maximisant la compatibilité avec les systèmes modernes. En raison de la refonte, le refroidisseur diffère considérablement de ses prédécesseurs, à la fois en termes d'apparence et de structure générale.



Malgré sa hauteur de seulement 69 mm, le Big Shuriken 3 RGB est capable de fournir des performances de refroidissement exceptionnelles pour les systèmes ITX et HTPC compacts haut de gamme. Grâce à la conception asymétrique du dissipateur thermique, dans laquelle la plaque de base est décalée latéralement, une compatibilité optimale est obtenue. Le nouveau ventilateur Kaze Flex 120 Slim RGB PWM avec des pales de ventilateur translucides et un éclairage LED RGB contrôlable est utilisé pour une ventilation efficace avec une apparence attrayante et colorée.



Conception asymétrique pour une compatibilité exceptionnelle







Big Shuriken 3 RGB a été entièrement repensé dans le but d'améliorer considérablement la compatibilité. Ceci a été réalisé en déplaçant la plaque de base sur les côtés contrairement aux conceptions régulières avec des plaques de base centrées. Afin d'éviter les collisions avec les blindages d'E/S des cartes mères, toute la pile d'ailettes de refroidissement a été remaniée.



Grâce à cette nouvelle conception de dissipateur thermique asymétrique, le Big Shuriken 3 RGB est capable de fournir une compatibilité RAM illimitée et se distingue comme la solution de refroidissement parfaite pour les systèmes HTPC et ITX haut de gamme.



Kaze Flex 120 Slim RGB PWM Fan







Afin de maintenir le Big Shuriken 3 RGB aussi bas que possible, le refroidisseur utilise un ventilateur mince de la série Kaze Flex 120 d'une hauteur de 17 mm. Malgré cette faible hauteur, le ventilateur n'est pas seulement équipé d'un roulement dynamique fluide (FDB) autonome, mais également de LED RGB sous le moyeu du ventilateur.



Ces LED illuminent les pales de ventilateur translucides. Comme d'habitude de la série Kaze Flex éprouvée, ce modèle est également équipé de découpleurs en caoutchouc. Cependant, ils sont colorés en noir, pour garder le cadre entier dans le ton.



Montage de ventilateur polyvalent







Pour les boîtiers, où plus de performances sont requises et suffisamment d'espace libre pour une hauteur supplémentaire, les utilisateurs peuvent équiper le Big Shuriken 3 RGB d'un ventilateur de boîtier standard de 120 mm de rechange avec une épaisseur de 25 mm. Le jeu de vis requis fait partie de la livraison et permet un processus d'installation rapide hors de la boîte.



H.P.M.S. III Système de montage







Le Big Shuriken 3 RGB est livré avec le système de montage Hyper Precision de troisième génération sécurisé et convivial, qui se concentre autour d'une barre de montage pré-assemblée avec des vis à ressort pour garantir une pression de contact parfaite. En combinaison avec une plaque arrière mise à jour et des entretoises en caoutchouc/plastique, le système est en mesure d'offrir un processus d'installation pratique et une compatibilité avec toutes les prises actuelles, y compris la prise AM4 d'AMD ™ et la prise LGA 2066 d'Intel.



Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011(V3), LGA2066.

- AMD : AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 45 euros.



SCYHTE