Resident Evil 3 Remake obtient le mode Game Plus et une campagne de 5 heures.



Le remake de Resident Evil 3 arrive la semaine prochaine, et après avoir essayé la démo, tout le monde est impatient d'en savoir plus. Heureusement, de nombreuses informations viennent d'être révélées.







Le producteur de Resident Evil 3 Remake, Peter Fabiano, a parlé du jeu dans une interview et a confirmé plusieurs théories que de nombreux joueurs ont formulées après avoir joué à la démo. De plus, l'exploration de données à partir d'une source non confirmée aurait pu nous fournir beaucoup plus d'informations sur ce à quoi s'attendre.



Ce sont les informations révélées :



- Le couteau ne se cassera pas,

- La mécanique des esquives jouera un grand rôle si vous voulez survivre à la poursuite constante de Nemesis,

- Le jeu aura quatre niveaux de difficulté : Assisté, Normal, Dur et Super Dur,

- Le jeu comportera un mode Game Plus (similaire à Dark Souls) qui augmentera considérablement la difficulté et introduira de nouveaux défis,

- L'intrigue principale de la campagne ne durerait en moyenne que cinq heures.



Voici la bande annonce du jeu : Cliquez ICI.



THE GURU3D