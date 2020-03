THERMALTAKE nous propose une nouvelle chaise ergonomique pour les Gamers : La CyberChair E500.



La CyberChair E500 est une chaise ergonomique construite avec un amorti en mesh perméable à haute tension, une structure en aluminium robuste et une base robuste. Diverses fonctions de la chaise, y compris l'appui-tête, la profondeur d'assise, la hauteur d'assise et l'accoudoir 4D, peuvent toutes être ajustées, et le dossier de siège à quatre segments permet des angles d'inclinaison du dossier allant jusqu'à 117 degrés conçus en fonction de vos besoins. La CyberChair E500 vise à fournir un confort inégalé et une adaptabilité optimale à vos stations de travail et de jeu.















COUSSIN MAILLE







Surface en maille élastique et respirante au toucher doux. Réussi aux tests de fatigue à l'impact SGS 100 000 et au test de résistance à la flamme du California Technical Bulletin 117.



ACCOUDOIR RÉGLABLE 4D







Réglable en hauteur et en largeur, et mouvement d'accoudoir à 4 directions pour un soutien optimal de l'avant-bras pour soulager la pression du poignet et la tension musculaire.



DOSSIER RÉGLABLE







Qu'il soit penché en avant ou allongé en arrière pour se détendre, le CyberChair E500 offre un soutien étendu de l'angle du dossier de 90 ° à 117 °.



ROUES ET BASE







Grandes roulettes de 3 ”recouvertes de PU pour un roulement silencieux et une stabilité améliorée. La base en aluminium 5 étoiles robuste mesure 70 cm (27,5 pouces) de diamètre et supporte jusqu'à 150 kg (331 lb).



Voici les dimensions :







Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



THERMALTAKE