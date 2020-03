ASRock lance la mise à jour vBIOS pour la série RX 5600 XT prenant en charge l'horloge mémoire 14 Gbit/s.







ASRock annonce de nouvelles versions VBIOS pour ses cartes graphiques Radeon RX 5600 XT afin de prendre en charge la vitesse d'horloge de mémoire plus élevée de 14 Gbps. ASRock a publié trois modèles Radeon RX 5600 XT, à savoir le Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC, Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC et Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC, tous fournis avec une horloge de mémoire de 12 Gbps -de-la-boîte. La nouvelle mise à jour vBIOS permettra aux trois modèles de prendre en charge une horloge mémoire de 14 Gbit/s, offrant des performances de jeu améliorées.







Le dernier vBIOS est développé par l'équipe R&D d'ASRock, apportant une vitesse de mémoire supérieure pour les cartes graphiques ASRock Radeon RX 5600 XT. La dernière version de vBIOS est maintenant disponible en téléchargement sur le site Web d'ASRock, voir les liens ci-dessous.



- ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC : Cliquez ICI,

- ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC : Cliquez ICI,

- ASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC : Cliquez ICI.



Comment mettre à jour le BIOS



1 - Téléchargez le fichier vBIOS et faites un clic droit dessus pour choisir "Extraire tout",

2 - Extraire les dossiers compressés,

3 - Démarrez votre ordinateur et assurez-vous que le pilote AMD «Radeon Software» est actif après avoir accédé au système d'exploitation,

4 - Double-cliquez sur le fichier "Update" et les procédures de mise à jour vBIOS démarrent,

5 - Une fois la mise à jour vBIOS terminée, il affichera "SUCCÈS : Redémarrer le système pour terminer la mise à jour VBIOS",

6 - Appuyez sur n'importe quelle touche et redémarrez votre système pour terminer les procédures de mise à jour du BIOS.

7 - Réinstallez le pilote graphique AMD Radeon sur votre système.



ASROCK