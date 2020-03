IN WIN nous propose un nouveau boitier PC au format Mini-ITX : Le B1.



Eh bien, les designs In-Win ne sont souvent pas les plus pratiques, mais ils obtiennent un coup de pouce pour leurs designs originaux. Découvrez le B1, un petit châssis Mini ITX qui peut être utilisé verticalement et horizontalement.



































In Win a sorti le boîtier Mini-ITX "B1" avec un style de courbes. Le matériau du boîtier est en verre trempé et ABS, et le poids est de 1,9 kg tout en incorporant une unité d'alimentation. La baie de lecteur est une baie cachée de 2,5 pouces, qui peut contenir un duo de SSD. Le ventilateur de refroidissement est un ventilateur silencieux de 80 mm x 1 (équipé en standard) et un filtre à poussière est monté sur la partie de montage du ventilateur. Le bloc d'alimentation est équipé d'un modèle 200W certifié 80PLUS GOLD, donc oui, il n'est pas destiné à un appareil de jeu passionné.



Les E/S sont USB3.0x1, HD audio x1, aucun slot d'extension n'est installé, vous devrez donc alimenter un GPU intégré dans votre processeur ou APU. Le refroidisseur de processeur a une hauteur totale allant jusqu'à 60 mm et est compatible avec les principaux refroidisseurs AMD / Intel.



Le produit est livré avec un support pour une installation verticale et prend en charge une installation verticale et horizontale. La taille du corps est de 302 mm de large, 108 mm de haut, 238 mm de profondeur lorsqu'il est placé horizontalement, 108 mm de large, 305 mm de haut, 238 mm de profondeur lorsqu'il est placé verticalement (monté sur pied). La couleur est noire uniquement et la garantie du produit est de 3 ans.



Le prix et la disponibilité sont à déterminer.



