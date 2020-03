Un trio de processeurs Intel "Ice Lake" NG de 10e génération apparaît sur le site Web d'Intel.



Trois nouveaux processeurs portables Core "Ice Lake-U" de 10e génération sont apparus sur le site Web d'Intel avec une nouvelle nomenclature curieuse, peut-être avant leur lancement "Q2-2020". Les trois suivent la convention de numérotation des modèles de processeur de 10x0NGy, où x désigne le différenciateur de modèle clé et y le différentiateur de niveau iGPU.



Parmi les trois parties se trouvent le Core i7-1060NG7, le Core i5-1030NG7 et le Core i3-1000NG4. Les i5-1060NG7 et i5-1030NG7 sont des pièces de 10 watts et disposent de CPU "Sunny Cove" à 4 cœurs/8 threads, tandis que le i3-1000NG4 contient un CPU "Sunny Cove" à 2 cœurs/4 threads, et est évalué à 9 W TDP.















Outre la vitesse d'horloge du processeur, ce qui distingue le Core i5 du Core i7, ce sont les tailles de cache L3: 8 Mo pour le Core i7 et 6 Mo pour le i5. Le Core i3 contient 4 Mo. Avec un œil clair sur les ordinateurs portables ultra-portables, ces puces ne disposent que d'interfaces mémoire LPDDR4 double canal, avec des vitesses d'horloge de mémoire allant jusqu'à 3733 MT/s. Le processeur i7-1060NG7 fonctionne à 1,20 GHz et jusqu'à 3,80 GHz Turbo Boost ; tandis que le i5-1030NG7 fonctionne entre 1,10 GHz et 3,50 GHz.



Le i3-1000NG4 est cadencé à 1,10 GHz avec 3,20 GHz Turbo Boost. Les pièces Core i7 et Core i5 contiennent un iGPU Gen11 identique : Iris Plus cadencé entre 300 MHz et 1,10 GHz pour l'i7 et jusqu'à 1,05 GHz pour l'i5. Le Core i3 offre des vitesses d'horloge iGPU de 300 à 900 MHz et moins d'unités d'exécution.



TECHPOWERUP