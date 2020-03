BENQ nous propose un nouvel écran : Le SW321C.



BenQ a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à sa conception de famille de moniteurs pour un usage professionnel. Le SW321C, comme on l'appelle, est un moniteur de 32 pouces avec un panneau IPS de résolution 4K (3840 × 2160p). Le panneau lui-même est un écran de 60 Hz avec 250 nits de luminosité, un rapport de contraste de 1000: 1, un temps de réponse GtG de 5 ms et il offre des angles de vision de 178 degrés, ce qui est standard pour les panneaux IPS.



En ce qui concerne la couverture des couleurs et la capacité de les représenter avec précision, le SW321C dispose de 95% du DCI-P3, 99% du Adobe RVB et 100% de la gamme de couleurs sRGB. Il possède une table de conversion 3D (LUT) 16 bits et présente un étalonnage pour DeltaE ≤ 2.















Le moniteur est livré avec la spécification HDR10, cependant, en raison de la luminosité de 250 nits, il n'est pas capable d'effectuer une édition de contenu HDR sérieuse. Une autre note intéressante est que ce moniteur prend en charge la norme Hybrid Log-Gamma (HLG), qui est rare.



Pour l'entrée, le moniteur prend en charge un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0 et un port USB-C. Il y a un concentrateur USB à double port, qui a un lecteur de carte SD juste à côté, ce qui rend cette fonctionnalité très utile pour les photographes. Les prix exacts et la disponibilité de ce moniteur sont inconnus, cependant, il est censé arriver bientôt sur le marché.



Pas de prix pour le moment.



ANANDTECH