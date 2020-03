DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 55 PWM 2F E-ATX.



DeepCool a déployé aujourd'hui le MATREXX 55 PWM 2F, une variante du MATREXX 55 original de 2018, mais un frère du plus récent MATREXX 55 Mesh 4F du début de cette année, qui remplace le panneau avant en verre trempé par un maillage en acier aéré qui permet les ventilateurs d'admission avant respirent mieux.



Ce qui distingue ce boîtier du Mesh 4F, c'est l'ensemble des ventilateurs préinstallés. Alors que le 4F comprend quatre ventilateurs CC (trois préinstallés le long de l'admission avant et un à l'échappement arrière), le nouveau MATREXX 55 PWM 2F comprend seulement deux ventilateurs, un à l'avant et l'autre à l'arrière. C'est juste que ces ventilateurs inclus sont de meilleure qualité, avec une entrée PWM à 4 broches et éventuellement une durée de vie plus longue.























Le boîtier est par ailleurs identique au Mesh 4F, avec son intérieur partitionné horizontalement avec de la place pour les cartes mères jusqu'à la longueur E-ATX, les cartes graphiques jusqu'à 37 cm de long et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 16,8 cm de hauteur.



Les zones de stockage comprennent deux baies de lecteur de 3,5 pouces pouvant chacune contenir des lecteurs de 2,5 pouces et deux supports supplémentaires de 2,5 pouces. Parmi les supports de ventilateur, on trouve trois avant de 140/120 mm, deux supérieurs de 140/120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Le boîtier mesure 440 mm x 210 mm x 480 mm (HxLxP), pesant 6,6 kg.



La société n'a pas révélé de prix, mais il pourrait être identique au Mesh 4F, soit environ 80 Dollars.



TECHPOWERUP