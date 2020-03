TECHPOWERUP nous propose le test de la : XFX Radeon RX 5600 XT THICC III Ultra.



Nous avons passé en revue la XFX RX 5600 XT THICC II Pro la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons son grand frère sur notre banc d'essai, le XFX RX 5600 XT THICC III Ultra. Il s'agit d'un RX 5600 XT overclocké en usine au prix de 320 $, une prime de 40 $ par rapport au prix de base d'AMD, ou 30 $ de plus que le THICC II Pro. Lancé en janvier, le RX 5600 XT s'est avéré être un as dans la manche d'AMD.



Il est conçu pour perturber le marché des cartes graphiques à moins de 300 $, où l'absence de lancer de rayons parmi les offres de la série GTX 16 de NVIDIA nivelle les règles du jeu avec AMD. Après une révision des spécifications avant le lancement et un drame parce que la mise à jour du BIOS requise n'était pas préinstallée, AMD a conçu le RX 5600 XT pour battre l'ensemble de la série GTX 16 et passer aux échanges avec NVIDIA GeForce RTX 2060 de 350 $. NVIDIA plus tard certains de ses partenaires ont lancé des cartes RTX 2060 rentables à 300 $.



La Radeon RX 5600 XT est conçue pour dominer les jeux AAA à 1080p avec des fréquences d'images approchant trois chiffres, tout en étant capable de jouer à 1440p avec des détails assez élevés et environ 60 FPS. Cela vous permet de pérenniser votre configuration 1080p pendant au moins les trois prochaines années ou vous donne la possibilité d'obtenir un écran 1440p plus tard cette année. Le RX 5600 XT a été un lancement entièrement axé sur les partenaires sans carte de conception de référence d'AMD.







AMD a sculpté la Radeon RX 5600 XT dans le silicium "Navi 10" à 7 nm en lui donnant une configuration de base identique à la RX 5700, mais en rétrécissant le bus mémoire. 36 des 40 unités de calcul RDNA sont activées, soit 2 304 processeurs de flux, 144 TMU et 64 ROP. L'interface mémoire est réduite à 192 bits (par rapport à 256 bits sur la série RX 5700), et la carte est dotée de 6 Go de mémoire (comme le NVIDIA RTX 2060). Avec une limite de puissance beaucoup plus faible que le RX 5700, le RX 5600 XT peut se contenter d'un seul connecteur d'alimentation à 8 broches, mais certains fournisseurs choisissent d'ajouter une deuxième entrée d'alimentation.



La XFX RX 5600 XT THICC III est une carte de conception personnalisée qui présente la nouvelle conception de la carte THICC de la société avec quelques changements très importants. Le carénage plus frais est rendu plus aéré, agissant sur les commentaires de la communauté reçus pour les cartes THICC de la série RX 5700. XFX a également travaillé à l'amélioration de la plaque de base du dissipateur thermique pour un transfert de chaleur plus efficace entre le GPU et les caloducs.



Contrairement à la plupart des autres cartes sur le marché, la carte est parfaitement conçue à deux emplacements. Le "III" dans "THICC III" dénote une configuration à trois ventilateurs - le THICC II a deux ventilateurs. Prêt à l'emploi, le XFX Radeon RX 5600 XT THICC III est overclocké en usine pour un boost de 1750 MHz (par rapport à une référence de 1560 MHz) et utilise une mémoire de 12 Gbps (efficace GDDR6) même si des puces de 14 Gbps sont installées. Ainsi, la marge de l'overclocking de la mémoire doit être excellente.







