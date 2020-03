Le moniteur Dell Alienware 25 AW2521HF est compatible IPS FreeSync Premium/G-Sync de 24,5 pouces.



Annoncé en janvier, Dell a rendu disponible son moniteur de jeu IPS de 24,5 pouces appelé Alienware 25 AW2521HF, il prend en charge des taux de rafraîchissement à haute vitesse de 240 Hz/1 ms.











L'écran Full HD est compatible avec la technologie de synchronisation d'affichage AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync Comabible. Le panneau à cristaux liquides utilise le Fast IPS et prend en charge un taux de rafraîchissement natif de 240 Hz combiné à un temps de réponse de 1 ms.



Voici les principales caractéristiques :



- Résolution Full HD avec 1920 x 1080 pixels,

- Taux de rafraîchissement de 240 Hz, soit deux fois la vitesse de la plupart des moniteurs de jeu,

- Vrai temps de réponse de 1 ms,

- Panneau IPS avec grand angle de vue et gamme de couleurs sRGB à 99%,

- Prend en charge AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC,

- Ventilation optimisée avec des évents de refroidissement en haut, en bas et à l'arrière,

- Lunettes ultrafines à 3 côtés avec langage de conception emblématique Legend,

- Éclairage AlienFX personnalisable.



Il est également livré avec des fonctionnalités adaptées aux joueurs telles que l'éclairage LED personnalisable, des menus de jeu avec une opérabilité améliorée, des modes de jeu prédéfinis, des compteurs FPS et des guides de configuration multi-écrans. Les principales caractéristiques sont de 1920 x 1080 pixels, un rapport de contraste de 1 000: 1, une luminance de 400 cd/m2 et un angle de vision de 178 ° horizontalement/verticalement.



L'interface offre HDMIx1, DisplayPortx1, USB3.0x2, USB3.0 (compatible avec la charge d'alimentation) x1, sortie ligne audio x1, borne casque x1. Le support prend en charge l'inclinaison de -5 à 21 °, le pivotement de 40 °, le pivot de 180 ° et le réglage de la hauteur de 130 mm. Le monteur VESA a un pas de 100x100 mm, la taille du corps est de 556,29 mm de largeur, 251,92 mm de profondeur et 422,1 mm de hauteur.



Pas de date pour le moment.



Le prix devrait se situer aux alentours de : 499 euros.



THE GURU3D