Mega Man Perfect Blue est un nouveau jeu rétro gratuit en cours de développement pour PC.







RRThiel et son équipe ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau jeu rétro Mega Man pour PC, Mega Man Perfect Blue. Mega Man Perfect Blue n'est pas un titre officiel et sera gratuit sur PC une fois terminé. Afin de célébrer cette annonce, l'équipe a publié sa première bande-annonce de gameplay que vous pouvez trouver ci-dessous.



Dans Mega Man Perfect Blue, les joueurs passeront à travers 4 maîtres robots d'une valeur unique de mécanique, d'art et de musique, alors qu'ils arrêtent les plans diaboliques du Dr Wily.



Le jeu comportera des visuels 16 bits et des mécanismes de gameplay. Ainsi, si vous avez joué aux jeux SNES Mega Man, vous savez essentiellement ce que vous pouvez en attendre.



Il sera intéressant de voir si Capcom enverra à l'équipe une lettre C&D. Après tout, ce n'est pas un jeu officiel de Mega Man.



Voici un petit trailer pour patienter : Cliquez ICI.



DSOGAMING