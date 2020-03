Half Life : Alyx est désormais disponible pour les systèmes VR et reçoit des critiques élogieuses.



Half Life : Alyx de Valve a finalement été publié, après le premier teasing de la société, puis a déballé le jeu en novembre 2019. Half Life : Alyx a été entièrement développé pour la couronne de jeu VR, avec un accent sur l'exécution qui signifiait pour lui de enfin être l'application de tueur de VR - un peu comme Halo l'était pour la Xbox d'origine. Valve décrit le jeu comme une version complète de l'univers Half Life, s'inscrivant dans l'intervalle de 20 ans entre les événements de Half Life et Half Life 2 d'origine.



















Bien sûr, pour jouer à ce jeu, vous avez besoin d'un casque VR basé sur PC pour jouer au jeu via Steam. Le jeu a déjà reçu des critiques élogieuses, avec un score de 93 Metacritic basé sur 24 critiques et un score de 8,2 utilisateurs. Donnez-lui un peu de temps avant de réellement chercher des conseils dans ce score d'avis des utilisateurs, cependant.



Le fondateur de Valve, Gabe Newell, a déclaré ceci : "Half-Life : Alyx représente l'aboutissement des progrès technologiques de Valve au cours des dernières années. Nous avons conçu SteamVR, notre moteur de jeu, nos outils et le matériel VR spécifiquement pour nous permettre d'expédier meilleur contenu que nous savons créer. Aujourd'hui, alors que nous expédions Alyx à distance depuis nos maisons, nous espérons que tout le monde reste en sécurité et passe un bon moment à jouer au jeu. S'il vous plaît laissez-nous savoir ce que vous pensez. "



METACRITIC