EVGA nous propose une nouvelle alimentation : La B5 Modulaire 80 Plus Bronze.







EVGA a présenté cette semaine une nouvelle famille d'alimentations d'entrée de gamme, 80Plus. Promettant de réunir des performances solides, un ensemble de fonctionnalités riche et un prix relativement bas, les blocs d'alimentation modulaires EVGA de la série B5 sont conçus pour cocher toutes les cases attendues pour un bloc d'alimentation de base en 2020.



La famille de blocs d'alimentation EVGA série B5 comprend les modèles 550 W, 650 W, 750 W et 850 W et est conforme aux dernières spécifications ATX12 v2.52/EPS12V. Entièrement modulaire, le SKU le plus puissant dispose de six connecteurs d'alimentation PCIe 8 broches, le modèle 750 W dispose de quatre prises d'alimentation PCIe 8 broches, la saveur 650 W en a trois, tandis que le modèle 550 W d'entrée a deux connecteurs d'alimentation PCIe 8 broches .



De toute évidence, les blocs d'alimentation ont également des prises SATA et Molex. Les nouvelles alimentations correspondent aux exigences 80Plus Bronze, elles doivent donc être efficaces à 81% - 88% sous une charge de 20% ou 50% ainsi qu'à 81% - 85% sous une charge de 100%.







Les derniers blocs d'alimentation EVGA de la série B5 utilisent des condensateurs 100% japonais sur les modèles 750 W et 850 W (et certains sur des SKU moins puissants), et disposent d'un mode sans ventilateur/ECO qui arrête le ventilateur de roulement à fluide dynamique de 135 mm sous faible et charges moyennes. De plus, les alimentations disposent d'un ensemble complet de technologies de protection qui incluent OVP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions), OCP (protection contre les surintensités), OPP (protection contre les surtensions), SCP (protection contre les courts-circuits), et OTP (protection contre la surchauffe).







Les alimentations de la série B5 d'EVGA mesurent 150x50x86 mm, ce qui est assez typique pour les blocs d'alimentation de moyenne capacité, ils devraient donc facilement s'intégrer dans pratiquement n'importe quel boîtier ATX standard. Et comme mentionné précédemment, les blocs d'alimentation sont entièrement modulaires, ils offrent donc une flexibilité supplémentaire aux constructeurs de systèmes.







Les blocs d'alimentation EVGA de la série B5 sont immédiatement disponibles directement auprès de la société. Le modèle le moins cher, la version 550 W, est au prix de 79.99 Dollars, tandis que le SKU 850 W le plus puissant est au prix de 129.99 Dollars. Les blocs d'alimentation sont couverts par une garantie de cinq ans, ce qui est typique pour les blocs d'alimentation bon marché.



ANANDTECH