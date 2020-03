NVIDIA annonce DLSS 2.0 et les nouveaux pilotes GeForce 445.75 Game Ready.



NVIDIA a annoncé aujourd'hui sa nouvelle fonctionnalité d'amélioration des performances Deep Learning Supersampling 2.0 (DLSS 2.0), distribuée via les nouveaux pilotes GeForce 445.75 Game Ready. DLSS 2.0 est la deuxième tentative de NVIDIA pour un saint Graal de l'amélioration des performances à des niveaux acceptables de perte de qualité (pensez à ce que MP3 a fait à WAV).



Il fonctionne en rendant la scène 3D à une résolution inférieure à ce que votre écran est capable de faire, et en l'étalant avec des détails de reconstruction d'apprentissage en profondeur à l'aide d'un réseau neuronal pré-formé. Peut-être que les deux plus grandes différences entre DLSS 2.0 et le DLSS original qui a fait ses débuts avec la série GeForce RTX 20 en 2018, c'est l'absence de besoin de contenu spécifique au jeu pour former le réseau neuronal DLSS; et mise en œuvre d'une technique de rendu appelée rétroaction temporelle.



















Comme mentionné précédemment, DLSS 2.0 offre une qualité d'image comparable à la résolution d'origine tout en ne rendant que 1/4 ou 1/2 des pixels. Il utilise ensuite de nouvelles techniques de rétroaction temporelle pour reconstruire les détails de l'image DLSS 2.0 est également capable d'utiliser les cœurs tenseurs sur les GPU GeForce RTX "plus efficacement", pour exécuter "2x plus vite" que le DLSS d'origine.



Enfin, DLSS 2.0 offre aux utilisateurs un plus grand contrôle sur la qualité de l'image, ce qui affecte la résolution de rendu de votre jeu : qualité, équilibré (1: 2) et performances (1: 4), où le rapport indique la résolution de rendu sur la résolution d'affichage. La mise à l'échelle de la résolution est un moyen sûr d'obtenir des performances, mais avec une perte de qualité notable. DLSS utilise l'IA pour restaurer certains détails.



La différence entre les performances obtenues grâce à la mise à l'échelle de la résolution et l'amélioration de la qualité d'image basée sur l'IA est l'augmentation des performances DLSS nette. En plus de DLSS 2.0, les pilotes GeForce 445.75 sont prêts pour le jeu pour "Half Life: Alyx".



Lorsque DLSS 2.0 est activé dans un jeu pris en charge, son moteur de jeu génère deux entrées pour le réseau AI. L'un est une séquence d'images à résolution inférieure aliasée, et l'autre est une séquence synchrone de vecteurs de mouvement (données qui indiquent à DLSS 2.0 dans quelle direction les objets d'une scène 3D se déplacent d'une image à l'autre). Les deux sont alimentés dans un réseau AI appelé autoencodeur convolutionnel.



Cela prend une trame «actuelle» de résolution inférieure, une trame précédente de résolution plus élevée et détermine pixel par pixel comment générer une trame actuelle de meilleure qualité. Actuellement, DLSS 2.0 est implémenté dans quatre jeux assez récents : «Control», «Wolfenstein: Youngblood», «MechWarrior 5 : Mercenaries» et «Deliver Us The Moon».











NVIDIA a publié des chiffres d'amélioration des performances impressionnants pour DLSS 2.0 à partir de ses propres tests.



















Les changements apportés sont les suivants :



Game Ready



- Half-Life : Alyx,

- Resident Evil 3,

- Mise à jour Ghost Experience de Ghost Recon Breakpoint,

- Ajout de NVIDIA DLSS 2.0 à Control et MechWarrior 5 : Mercenaries.



Ajout ou mise à jour des profils SLI suivants (Turing uniquement) :



- ACE COMBAT 7 : SKIES UNKNOWN,

- Blacksad : Under the Skin,

- Blair Witch,

- Close to the Sun,

- Hell Let Loose,

- Journey To The Savage Planet,

- Monster Energy Supercross 3,

- MotoGP 19,

- MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame,

- eFootball PES 2020,

- World War 3.



Ajout ou mise à jour des profils SLI suivants (tous les GPU NVIDIA pris en charge) :



- Druidstone : Le secret de la forêt de Menhir,

- Phoenix Point,

- Tamarin,

- Will To Live Online,

- Yakuza Kiwami 2.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP