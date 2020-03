Fuites de performances du Core i9-10900KF dans 3DMark Time Spy - Ryzen 9 3900X Level Perf.



Les nouveaux chiffres de performances du nouveau Intel Core i9-10900KF ont fuité, le score des chiffres 3DMark révèle environ 12 400 points dans le test CPU Time Spy.



Le Core i9-10900KF aura 10 cœurs et 20 threads avec une fréquence de base de 3700 MHz, un boost multicœur jusqu'à 4800 MHz et un boost monocœur de 5300 MHz. Cela le rendra très compétitif dans les tâches qui n'utilisent pas autant de cœurs grâce à ses hautes fréquences, mais dans les tâches qui peuvent tirer parti de tous les cœurs, il sera probablement en retard sur Ryzen 3900X.







Cette nouvelle ligne d'Intel devrait arriver début avril, mais en raison de tous les problèmes rencontrés actuellement, elle pourrait être retardée de quelques mois.







Lorsque nous prenons ce score et le partageons (avec notre propre ensemble de résultats), vous remarquerez que c'est à peu près la même performance que le Ryzen 3900X, qui semble être l'objectif qu'Intel atteigne. Nous devons également noter que Time Spy est limité à 10 threads et que 3900X est un processeur à 12 cœurs. Évidemment, les numéros divulgués doivent être traités avec soin, nous ne savons pas comment le PC a été configuré.











