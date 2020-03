Le NAS TerraMaster F2-210 prend désormais en charge les serveurs multimédia Emby et Plex.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, est fière de son stockage en réseau compétitif et abordable qui offre le meilleur prix de sa catégorie ainsi que l'ensemble de fonctionnalités avec le F2-210. Le NAS TerraMaster F2-210 permet une centralisation facile de vos fichiers multimédias afin que vous puissiez en profiter sur tout votre réseau ou via le cloud, afin que les utilisateurs n'aient pas à se soucier de partager vos fichiers sur plusieurs appareils. Le F2-210 simplifie et rationalise le stockage, la configuration et la consommation de votre contenu multimédia, qu'il s'agisse de films personnels, de photos de famille ou de votre bibliothèque musicale, le F2-210 les met tous au même endroit pour rendre les choses plus accessibles.







Le F2-210 prend en charge les serveurs multimédias Emby et Plex pour centraliser tout votre contenu multimédia. Que ce soit des vidéos, de la musique ou des photos, quel que soit votre serveur multimédia ou votre choix, vous pouvez utiliser la puissance d'Emby ou de Plex pour cataloguer et rationaliser votre bibliothèque de contenu en un seul endroit.



Passer d'un stockage de données puissant à un centre de divertissement puissant et riche en fonctionnalités, Emby et Plex offrent à la fois des interfaces exceptionnelles et faciles à utiliser ainsi que des outils d'organisation robustes pour que vous puissiez accéder et organiser vos données dans une seule application centrale.







Organisez avec facilité, prêt à diffuser



Avec les fonctionnalités d'organisation robustes prises en charge par le TerraMaster F2-210, rendez votre collection facilement accessible et facile à trouver. Magnifiquement organisé, le F2-210 vous permet de découvrir et de parcourir vos vidéos, votre musique et votre collection de photos.



Personnalisez votre bibliothèque comme vous le souhaitez afin de pouvoir y revenir facilement une autre fois. Reprenez la visualisation ou l'écoute, vous êtes opérationnel en quelques clics. Personnalisez davantage votre collection avec des résumés d'intrigues complètes pour les films ainsi que des affiches ou faites inclure des couvertures d'album à votre musique et profitez d'une expérience organisée, que ce soit à la maison ou en déplacement.



Votre bibliothèque est accessible à partir de n'importe quel appareil en réseau. Le F2-210 fonctionne en mode natif avec la plupart des appareils informatiques personnels tels que votre smartphone, tablettes, PC ou console.



Profitez également de votre télévision en direct et gérez votre DVR avec votre collection personnelle de multimédia. Le TerraMaster F2-210 rend l'expérience facile pour presque n'importe qui. Plus besoin de connaître les adresses IP. Connectez-vous et jouez sur n'importe quel appareil.



