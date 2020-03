Processeur Intel Core i5-L15G7 Lakefield repéré.



Intel a expérimenté un concept de mélange de différents types de cœurs dans un seul boîtier avec une conception appelée Lakefield. Avec ce processeur, vous obtiendrez un ensemble de dimensions relativement petites de 12 x 12 x 1 millimètres avec un TDP très faible. Grâce à l'utilisateur Twitter InstLatX64 (@ InstLatX64), nous avons quelques résultats GeekBench 5 de la nouvelle puce Lakefield.



Le CPU en question est le Core i5-L15G7, un CPU à 5 cœurs sans HyperThreading. Le 5C/5T serait une configuration bizarre si seulement Lakefield n'était pas destiné à de telles configurations. Il existe un «gros» cœur Sunny Cove et quatre «petits» noyaux Tremont construits sur le processus de fabrication à 10 nm. Il s'agit de la matrice de calcul, où seuls les cœurs de processeur sont présents. Les matrices de base contenant d'autres éléments tels que les contrôleurs d'E/S et les PHY, la mémoire, etc. sont fabriquées sur un nœud à faible coût comme 22 nm, où les performances ne sont pas la cible principale. L'ensemble de la puce cible la gamme TDP 5-7 W.







Dans le résultat GeekBench 5 que nous avons obtenu, le Core i5-L15G7 est un processeur qui a une fréquence de base de 1,4 GHz, alors que dans le test, il atteignait des vitesses de 2,95 GHz. C'est probablement pour les gros cœurs de Sunny Cove, car les cœurs Tremont sont censés être plus lents. La configuration du cache aurait mis 1,5 Mo de L2 $ et 4 Mo de L3 $ pour les CPU. Si nous regardons les performances, la puce marque 725 points dans les tests monocœur, tandis que le résultat multicœur est de 1566 points.







Nous ne savons pas quel est le marché ciblé et avec quoi il est en concurrence, cependant, si on le compare à certaines offres de Snapdragon, comme le Snapdragon 835, il offre le double des performances à un seul thread avec un score multicœur similaire. Si cela est destiné à rivaliser avec les offres Snapdragon plus puissantes comme le modèle 8cx, la comparaison des deux résultats de l'échec d'Intel. Alors que les deux ont des performances monocœur similaires, le Snapdragon 8cx mène jusqu'à 76,9% dans un scénario multicœur, donnant à cette puce un coup dur.



TOM'SHARDWARE