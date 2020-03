Le nœud TSMC N5P 5 nm offre un gain de densité de transistor de 84 à 87% par rapport au nœud 7 nm courant.



Une analyse WikiChip du nœud de fabrication de silicium N5P 5 nanomètres de nouvelle génération de TSMC estime une augmentation massive de 84 à 87% des densités de transistors par rapport au premier nœud commercial de classe 7 nm de la société, le N7 (DUV 7 nm). Le rapport estime une augmentation de 87% de la densité des transistors, même si le chiffre de TSMC est légèrement modeste, à 84%.







Le nœud TSMC N5P devrait commencer la production plus tard cette année. Son précurseur, TSMC N5, a commencé la production à risque plus tôt cette année, la production sur le nœud commençant en avril ou mai, à moins qu'il ne soit déraillé par la pandémie de COVID-19. Le nœud N5P fournit des densités de transistor d'environ 171,3 millions de transistors par mm² de surface de filière, contre 91,2 mTr/mm² de N7. Apple devrait être le plus gros client du nœud en 2020, avec la construction par la société de son SoC série A14.



FUSE-WIKICHIP