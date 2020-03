ROCCAT lance l'édition Kone Ultra Coral Bloom.



ROCCAT lance la nouvelle édition «coral bloom» de la souris de jeu ultra-légère Kone Pure Ultra de couleur rose pour célébrer les festivals Cherry Blossom. La ROCCAT Kone Pure Ultra a été lancée en octobre 2019, une souris de jeu ultra-légère ne pesant que 66 grammes, ce qui en fait le jeu haut de gamme le plus léger de ROCCAT avec le capteur optique Owl-Eye 16000 DPI. Les couleurs accrocheuses du ROCCAT Kone Pure Ultra Coral Bloom présentent un ton corail parfait et des détails néons vibrants.











La ROCCAT Pure Kone Ultra est une souris de jeu PC ultra-légère révolutionnaire dotée d'un corps solide et solide recouvert du revêtement de performance évolutif de ROCCAT - une texture durable et résistante aux empreintes digitales offrant une adhérence parfaite.



La souris est équipée du dernier capteur Owl-Eye de 16 000 dpi de ROCCAT, basé sur le capteur PixArt 3389, pour une précision maximale et une capacité de suivi. Il arbore également des patins de souris en PTFE 100% pur pour une glisse précise et fluide. Le Pure Kone Ultra a un taux d'interrogation de 1000 Hz et une mémoire intégrée de 512 Ko pour enregistrer les profils et les macros.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La souris Kone Pure Ultra Coral Bloom sera disponible en précommande en Asie, au Japon et en Corée à partir du 16 Mars 2020.



Le prix sera de : 69.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



ROCCAT