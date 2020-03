Thermaltake annonce la gestion intelligente de l'alimentation (SPM) 2.0 pour ses blocs d'alimentation numériques.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, la Smart Power Management 2.0. Pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs, Thermaltake a repensé l'ensemble de l'interface permettant aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer leur consommation d'énergie.



La plate-forme SPM permet de surveiller la durée de vie de l'unité d'alimentation numérique et empêche la perte de données due à des dysfonctionnements non détectés. Le tout nouveau tableau de bord contient des données globales d'alimentation électrique permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations en un coup d'œil. La page d'analyse de l'unité d'alimentation indépendante permet aux utilisateurs de sélectionner une alimentation individuelle pour accéder à des informations détaillées.



Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou renommer la puissance liée à la plateforme sur la page Gestion de l'alimentation. Pour détecter facilement les événements anormaux, les utilisateurs peuvent accéder à la page de notification Cloud pour analyser les notes d'activité de l'alimentation électrique.



De plus, pour promouvoir le concept écologique de notre produit, la page ECO Achievement de Thermaltake aide à sensibiliser les utilisateurs à la quantité de dioxyde de carbone qu'ils produisent en utilisant l'alimentation. En utilisant Smart Power Management 2.0 de Thermaltake, les utilisateurs peuvent facilement surveiller et contrôler leur alimentation numérique.







Qu'est-ce que la gestion intelligente de l'alimentation (SPM)?

Intègre de manière transparente trois plates-formes intelligentes, DPS G PC APP, DPS G Smart Power Management Cloud et DPS G Mobile APP, pour compiler des statistiques clés sur votre PC dans des graphiques détaillés et des ventilations pour la gestion de votre PC. Avec un accès facile à SPM via PC ou mobile, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur, profitez de prendre le contrôle total de votre construction à tout moment, n'importe où



Caractéristiques de Thermaltake Smart Power Management 2.0 :



Tableau de bord flambant neuf



Le Thermaltake Smart Power Management 2.0 est conçu avec un tableau de bord concis de style contemporain avec une disposition simple et plusieurs diagrammes permettant aux utilisateurs de visualiser les informations générales concernant leur alimentation. Une fois connecté, les utilisateurs peuvent afficher le temps d'exécution total de toutes les alimentations, la consommation d'électricité, le graphique à barres hebdomadaire de l'utilisation et le graphique circulaire à efficacité moyenne.



Analyse de l'unité d'alimentation indépendante



Sélectionnez simplement un bloc d'alimentation individuel et recevez des données détaillées de chaque bloc d'alimentation. Les utilisateurs peuvent voir la consommation mensuelle moyenne d'électricité, la vitesse et la température quotidiennes des ventilateurs tout au long de la chronologie à une date sélectionnée, et les données sur le nombre de watts émis sur une base hebdomadaire.



Gestion facile de l'alimentation



Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou modifier le nom de l'alimentation sélectionnée via cette interface.



Notification cloud

Les données de notification cloud seront mises à jour quotidiennement pour que les utilisateurs puissent surveiller l'état de toutes les unités d'alimentation.



Réalisation ECO



La page ECO Achievement affiche la quantité de dioxyde de carbone produite par les utilisateurs grâce à l'alimentation électrique sélectionnée et indique le nombre d'arbres nécessaires pour consommer la même quantité de dioxyde de carbone produite.



