La plate-forme Intel Rocket Lake-S détaillée, présente les graphiques PCIe 4.0 et Xe.



La prochaine plate-forme de bureau Rocket Lake-S d'Intel devrait arriver un peu plus tard cette année, mais nous n'avons pas de détails concrets sur ce qu'elle apportera. Grâce aux informations exclusives obtenues par les sources de VideoCardz chez Intel, il y a plus de détails concernant la plate-forme RKL-S.



Pour commencer, la plateforme RKL-S est basée sur un chipset série 500. Il s'agit d'une itération du prochain chipset de la série 400, et il comporte de nombreuses améliorations de plate-forme. Les cartes mères basées sur les chipsets de la série 500 auront censément un socket LGA 1200, ce qui est une amélioration du nombre de broches par rapport au socket LGA 1151 trouvé sur le chipset de la série 300.







La principale amélioration est le cœur du processeur lui-même, qui est censé être une adaptation à 14 nm de Tiger Lake-U basée sur le cœur de Willow Cove. Cette conception représente un backport d'IP vers un nœud de fabrication plus ancien, ce qui se traduit par un plus grand espace de matrice en raison du plus grand nœud utilisé.



En ce qui concerne les améliorations de la plate-forme, il prendra en charge la connexion PCIe 4.0 tant attendue déjà présente sur les plates-formes concurrentes d'AMD. Il permettra des vitesses SSD beaucoup plus rapides car il existe déjà des périphériques PCIe 4.0 NVMe qui fonctionnent à des vitesses de 7 Go/s.



Avec RKL-S, il y aura 20 voies PCIe 4.0 présentes, dont quatre iront au SSD NVMe et 16 iront aux emplacements PCIe des GPU. Une autre caractéristique intéressante du RKL-S est l'ajout de graphiques Xe trouvés sur la puce CPU, signifiés iGPU. Soi-disant basé sur des graphiques Gen12, il apportera un support pour les connecteurs HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4a.



Certaines choses comme Direct Media Interface (DMI) doubleront la bande passante et maintenant il y aura huit liens présents, contre quatre des plates-formes précédentes. Annoncé au CES 2020, ThunderBolt 4 sera également présent avec USB 3.2 20G. De plus, les extensions Intel Software Guard (SGX) ont été supprimées pour améliorer la sécurité de la plate-forme, car le SGX s'est révélé assez vulnérable à de nombreux types d'attaques et d'exploits. Il existe également des normes de codage multimédia mises à jour, comme la compression AV1/HEVC et E2E 12 bits.



Voici la fiche technique :







