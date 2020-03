Goodram présente les SSD NVMe Value Series PX500 disponibles jusqu'à 1 To.



Cela fait un moment que nous n'avons pas publié d'article sur un produit Goodram chez TechPowerUp, les versions de la société tombant principalement du radar. Cependant, la nouvelle série PX500 de SSD NVMe de la société est positionnée comme des options de valeur dans le segment, tout en étant cotée avec des vitesses de transfert respectables - à condition que vous n'achetiez pas la version la plus faible capacité. Disponibles en capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, les Goodram PX500 sont des SSD sans DRAM pilotés par le contrôleur SMI 2263XT de Silicon Motion.







Les chiffres cités pour la version 256 Go s'élèvent à 1 850 Mo/s en lecture séquentielle, 950 Mo/s en écriture séquentielle, 102 000 IOPS 4K en lecture aléatoire et 230 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. La version 512 Go affiche 2 000 Mo/s, 1 600 Mo/s, 173 000 IOPS et 140 000 IOPS dans les mêmes mesures de performances, tandis que la version 1 To atteint au maximum 2 050 Mo/s, 1650 Mo/s, 240 000 IOPS et 280 000 IOPS, respectivement. La série Goodram PX500 de SSD NVMe bénéficie d'une garantie de trois ans et les prix n'ont pas encore été annoncés.



