CHIEFTEC annonce les boîtiers de jeu Scorpion 3 et Hawk.



CHIEFTEC, une marque de renommée mondiale pour des châssis de PC et des alimentations fiables, annonce aujourd'hui deux modèles remarquables pour sa gamme de châssis de jeux. Le Scorpion 3 (GL-03B-OP) renforce l'héritage de la série Scorpion de jeu très réussie en ajoutant 4 ventilateurs arc-en-ciel pré-installés + 5 V A-RGB Rainbow et des fonctionnalités de portes latérales coulissantes. Avec Scorpion 3, CHIEFTEC annonce également le HAWK révisé (AL-02B-TG-OP), mis à niveau avec un panneau latéral en verre trempé en édition spéciale.











Scorpion 3 (GL-03B-OP, ATX), la nouvelle itération des mises à niveau de la série Scorpion avec 4x ventilateurs A-RGB Rainbow préinstallés de notre ensemble de ventilateurs Tornado. Chaque ventilateur est équipé de caoutchoucs amortisseurs et anti-vibrations et d'une conception spéciale de pales de ventilateur, qui garantissent un fonctionnement silencieux.



Merci pour le boîtier de commande certifié (DF-908) et une télécommande RF, les modes de couleur et la vitesse du ventilateur peuvent être facilement contrôlés via les boutons du boîtier de commande ou de la télécommande. Pour une expérience d'éclairage plus personnalisée, toutes les technologies classiques de carte mère A-RGB 3 PIN + 5V telles que ASUS AURA, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync et Gigabyte RGB FUSION sont prises en charge.



Une mise à niveau supplémentaire est le mécanisme innovant coulissant à ouvrir avec vis à oreilles à l'arrière pour une installation facile. Les filtres à poussière amovibles en haut et en bas du boîtier sont conçus pour un nettoyage rapide et pratique. Les options de refroidissement comprennent 1 ventilateur arrière de 120 mm, jusqu'à 3 ventilateurs avant de 120 mm ou radiateur de 240 mm à l'avant et 2 ventilateurs supérieurs de 120 mm ou radiateur de 240 mm.















Avec ces nouvelles fonctionnalités innovantes, tout en s'appuyant sur la qualité et les fonctionnalités hautement recommandées de la série Scorpion, le Scorpion 3 élève le jeu de Chieftec à un autre niveau.



Hawk - Édition en verre trempé



Le nouveau châssis de jeu (ATX) HAWK (AL-02B-TG-OP) conserve les fonctionnalités appréciées des constructeurs tout en en ajoutant de nouvelles. Le panneau avant reste le look signature avec un panneau avant en aluminium élégant tandis que le panneau latéral amélioré avec un côté en verre trempé, mettant en valeur votre superbe construction.















Tous les filtres à poussière sont préinstallés dans les entrées d'air du panneau avant ainsi que dans l'entrée d'air du bloc d'alimentation, garantissant que le système reste propre et sans poussière. Les options de refroidissement comprennent un ventilateur arrière de 120 mm et jusqu'à 3 ventilateurs avant de 120 mm ou un radiateur de 240 mm à l'avant. Avec toutes les fonctionnalités dont un châssis de jeu moderne a besoin et une qualité de construction qui impressionnera, le Hawk est le bon choix pour les joueurs qui préfèrent un design discret.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI (Hawk Tempered Glass Edition), et ICI (Scorpion 3).



TECHPOWERUP