Prenez soin de vous avant tout !

En ces jours difficiles pour tout le monde, pour ceux qui travaillent dans les services de santé, ceux qui sont sollicités pour assurer un minimum de services, dans la distribution, la police, la gendarmerie, les pompiers, les militaires, les artisans et petits magasins, les médecins, ceux qui travaillent chez eux avec le télétravail, et tous les autres, et j'en oublie certainement beaucoup, prenez avant tout soin de vous et de votre famille ! On ne le répétera jamais assez, mais appliquez les gestes barrière, restez confinés un maximum, évitez les sorties non nécessaires, trop de gens ont déjà été atteints, et beaucoup d'autres le seront encore dans les jours et semaines qui arrivent ! Prenez soin de vous avant vous !