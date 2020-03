THE GURU3D nous propose le test du : Fractal Design Era ITX Titanium Gray.



Nous passons en revue le Fractal Design ERA dans un gris titane avec une finition noyer, un boîtier PC silencieux pour les cartes mères de petit facteur de forme. Pour ce châssis prêt pour Mini-ITX, vous serez surpris par le stockage, le style et les options USB 3.x. À côté de cela, il est plutôt mignon, minuscule et probablement le plus beau châssis Mini-ITX que nous ayons vu depuis un certain temps également disponible dans de nombreux modèles de couleurs.



La nouvelle série ERA est un nouveau châssis PC très compact de Fractal Design. Bien que vous ne puissiez héberger que de petites cartes mères au format ITX, il offre de l'espace pour plusieurs disques durs et SSD (selon votre choix de facteur de forme PSU).



Il peut héberger des alimentations ATX de taille normale ainsi qu'une alimentation SFX (vraiment préférée). Ce châssis a une empreinte de 16 litres, et ce n'est pas beaucoup, mais vous pouvez toujours loger une carte graphique pleine taille (double emplacement) dans le châssis, bien que vous deviez la ranger correctement. Oh, ai-je déjà mentionné qu'il est uniquement de taille (LxHxP): 325 x 166 x 310 mm ?







Principales caractéristiques :



- Profil compact extérieur en aluminium au design unique disponible en cinq couleurs,

- Panneau supérieur élégant conçu pour correspondre à la couleur du boîtier,

- Panneau supérieur en maille d'acier supplémentaire inclus pour un débit d'air plus élevé,

- Intérieur polyvalent supportant une quincaillerie de qualité professionnelle,

- Petit, flexible et peu encombrant avec un volume d'un peu plus de 16 litres,

- Prend en charge les cartes graphiques à double emplacement jusqu'à 295 mm de longueur,

- Support de radiateur amovible supportant un seul radiateur de 240 mm ou deux radiateurs de 120 mm,

- Deux supports de stockage, chacun pouvant monter un seul disque dur 3,5 ”ou deux disques SSD 2,5”,

- La conception efficace de la cheminée optimise le flux d'air sur cinq positions de ventilateur au total,

- Le ventilateur Fractal Design SSR3 pré-installé de 80 mm évacue la chaleur silencieusement et efficacement,

- Prend en charge les blocs d'alimentation SFX ou ATX jusqu'à 200 mm de longueur via des supports interchangeables et réglables innovants,

- Panneau supérieur magnétique et panneaux latéraux verrouillables sans outil pour un accès facile,

- Filtres en nylon à haut débit d'air faciles à nettoyer sur le dessus, les côtés et la base,

- USB 3.1 Gen 2 Type-C avec prise en charge pour une charge rapide et des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s.



À côté du design plutôt cool et petit et compact, les looks sont assez géniaux. Tous les panneaux en aluminium, cadre en acier, USB 3.0 ainsi qu'un connecteur USB 3.1 Gen 2 Type-C. Vous recevrez un ventilateur SSR3 80 mm inclus à l'arrière, évalué à 1300 tr/min. Ainsi, malgré un encombrement modeste de 16 litres, il prend en charge un GPU à double emplacement, des unités de refroidissement par eau AIO jusqu'à 240 mm, des processeurs haut de gamme et jusqu'à quatre périphériques de stockage, le tout en partie grâce à un système de montage flexible innovant pour PSU.



THE GURU3D