ASUS ROG nous propose un nouveau casque intra-auriculaire pour les Gamers : Les ROG Cetra.











Isolez-vous du tumulte



Les ROG Cetra sont des écouteurs USB compatibles avec de nombreux appareils dont les smartphones, PC, Mac et Nintendo Switch. Équipés de la technologie de Réduction Active du Bruit (ANC), les ROG Cetra contribuent à vous plonger entièrement dans l'action de vos jeux, vos musiques préférées ou le dernier film du moment, sans être dérangé par le brouhaha d'arrière-plan. À l'inverse le nouveau mode Bruit Ambiant vous permet de réactiver quand vous le voulez la capacité d'écoute des bruits qui vous entourent.



Les transducteurs ASUS Essence de 10 mm fournissent un son optimisé et des basses profondes de même que trois tailles d'embouts en silicone ainsi qu'une pair d'embouts à mémoire de forme pour épouser parfaitement la forme de vos oreilles et offrir un confort optimal.



En immersion dans vos jeux



Fuyez le bruit de la ville plongez au coeur de votre jeu préféré grâce à la technologie de Réduction Active du Bruit (ANC) développée en partenariat avec Sony. Les ROG Cetra bloquent les bruits indésirables et offrent une expérience audio plus naturelle grâce à des fréquences plus élevées et une gamme de fréquences basses sans distorsion. Avec une reproduction naturelle des sons et la possibilité d'écouter ses fichiers multimédias sans être distrait, c'est une toute nouvelle expérience de divertissement sur mobile qui vous attend.



Mode Bruit Ambiant



Le mode Bruit Ambiant active ou désactive instantanément la technologie de Réduction Active du Bruit afin que vous puissiez entendre si vous le souhaitez les bruit qui vous entourent sans avoir à retirer vos écouteurs. La pression d'un seul bouton suffit pour activer cette fonction depuis le contrôleur situé sur le câble des écouteurs. Le mode Bruit Ambiant vous aide à être plus attentif à votre environnement, notamment lorsque vous traversez sur un passage piéton ou attendez l'annonce d'embarquement de votre vol !



Transducteurs ASUS Essence de 10 mm







Confort de port



Profitez d'écouteurs épousant parfaitement la forme de vos oreilles et de leur technologie de réduction du bruit, grâce au design ergonomique des ROG Cetra. Les oreillettes sont légèrement inclinées vers l'avant pour mieux s'insérer dans l'oreille de l'utilisateur. Discrètement bombées sur la partie inférieure, elles permettent aussi de mieux tenir dans votre oreille.



Contrôle du son à portée de doigts











Le son, la lecture/pause et l'activation/désactivation du mode ANC et le mode Bruit Ambiant des ROG Cetra sont des fonctions qui peuvent être contrôlées facilement grâce aux boutons dédiés sur le câble.



1. Volume haut,

2. Pause/Lecture,

3. Volume bas,

4. Modes ANC/Bruit Ambiant.



Étui de transport inclus



Les ROG Cetra sont fournis avec un étui de transport dans lequel vous pourrez stocker plus facilement vos oreillettes et contours d'oreilles. Les transducteurs ASUS Essence de 10 mm fournissent un son optimisé et des basses profondes de même que trois tailles d'embouts en silicone ainsi qu'une pair d'embouts à mémoire de forme pour épouser parfaitement la forme de vos oreilles et offrir un confort optimal.



Éclairage ROG







Le logo rouge ROG sur chaque oreillette brille d'un subtil effet lumineux qui ajoute du style aux ROG Cetra et montre votre appartenance à la Republic of Gamers.



Armoury II







Le logiciel Armoury II présente des contrôles avancés et une interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez paramétrer vos ROG Cetra en fonction de votre style de jeu. Prenez le contrôle de votre expérience audio en réglant l'égalisation (EQ) et l'équilibrage des charges entre haut-parleurs 7.1. Créez des profils audio personnalisés et appliquez-les sur vos différents jeux, FPS ou jeux de course.



Voici la liste de compatibilité du casque (Non exhaustive) :







Voici la fiche technique :







Il sera disponible à partir du 26 Mars 2020.



Le prix est de : 99.95 euros.



ASUS ROG