MSI nous propose deux nouveaux écrans Gamers : Les Optix MAG273/Optix MAG273R.



Équipé d'un panneau IPS, d'un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et d'un temps de réponse rapide de 1 ms. Optix MAG273/Optix MAG273R est encore renforcé par l'application Gaming OSD, qui vous permet de contrôler l'affichage de votre moniteur sous une fenêtre logicielle.



L'affichage High Dynamic Range (HDR) offre une meilleure précision des couleurs et du contraste. Optix MAG273/Optix MAG273R est équipé de la technologie HDR qui peut produire des images avec plus de détails, une plus large gamme de couleurs et ressembler davantage à ce qui est vu par l'œil humain par rapport aux moniteurs traditionnels.











Il y a un dicton "Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi." Le panneau IPS fournira un angle de vision large avec des changements de couleur minimum et une expérience de visionnement étonnante. Cependant, pour un temps de réponse rapide égal ou inférieur à 1 ms, vous devez au préalable vous tourner vers des moniteurs de jeu à panneau TN ou VA.



Avec la nature en constante évolution de la technologie, le temps de réponse rapide et l'expérience de visionnage de haute qualité ne sont plus mutuellement exclusifs. En constante amélioration, MSI continuera de se mettre au défi dans la conception des moniteurs de jeu et s'assurera que vous êtes toujours en avance sur vos adversaires.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



