Alerte de jeu gratuit : Watch Dogs, The Stanley Parable est désormais disponible gratuitement sur l'EPIC Games Store.



La situation de quarantaine actuelle peut être coupée de deux manières : comme un revers majeur pour votre vie, ou comme une opportunité. Une occasion, par exemple, de faucher tous les jeux que vous avez en backburner. À cette fin, et si vous manquez de Triple-AAA ou d'expériences de jeu intéressantes et excentriques, l'EPIC Games Store a maintenant mis à disposition en téléchargement gratuit à la fois Watch Dogs d'Ubisoft et The Stanley Parable de Galactic Cafe. Les deux offrent une expérience de jeu distincte, avec EPIC répondant ainsi à deux données démographiques de joueurs complètement différentes.











Watch Dogs est un RPG d'action-aventure bien connu, lancé en 2014, dans une version romancée de Chicago. Incarnant Aiden Pierce, un pirate avec une motivation personnelle de vengeance, vous vous frayez un chemin à travers les systèmes de sécurité dans une société quelque peu dystopique.



Le jeu n'a pas été très bien reçu, avec un score de 77 sur Metacritic et un score d'utilisateur de 4,9 (en grande partie en raison de la dégradation considérable des graphiques observée entre la version présentée et les graphiques finaux fournis avec le jeu).



La parabole de Stanley, d'autre part, est un jeu d'exploration à la première personne original basé sur un mod du moteur Half Life 2 qui semble déterminé à explorer une approche quantique de la narration. Celui-ci présente un score 88 beaucoup plus sain dans Metacritic et un score utilisateur de 8,0.



Il suffit pour cela de créer un compte si vous n'en n'avez pas !



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP