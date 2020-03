STEAM nous propose deux jeux gratuit à télécharger : Tomb Raider (2013) + Temple of Oasis.







Il est certainement agréable de voir un afflux de jeux gratuits, de passer du temps dans ces moments étranges à la maison. Tomb Raider (2013), le jeu explorant l'histoire intense de l'origine de Lara Croft est gratuit sur Steam du 20 mars au 24 mars.



Tomb Raider explore l'histoire intense et granuleuse de Lara Croft et de son ascension d'une jeune femme à une survivante endurcie. Armée uniquement d'instincts bruts et de la capacité de repousser les limites de l'endurance humaine, Lara doit se battre pour démêler l'histoire sombre d'une île oubliée pour échapper à son emprise implacable.



- Pour télécharger Tomb Raider - 2013, Cliquez ICI,

- Pour télécharger Lara Croft and the Temple of Osiris - 2014, Cliquez ICI.



Tomb Raider (2013) a des critiques extrêmement positives sur Steam et coûte généralement 19,99 $. Rendez-vous simplement sur Steam ou accédez au jeu dans Steam Client avant le 24 mars 2020, ajoutez le jeu à votre panier et passez à la caisse. Aussi simple que cela. Après cela, le jeu est à vous de garder et de jouer pour toujours.



Disponible à partir de maintenant jusqu'au 24 Mars 2020 - 07:00:00 UTC.



THE GURU3D