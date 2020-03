THE GURU3D propose le test de la : NVIDIA Shield Android TV 2019.



L'année dernière, les détectives Internet sur le Web ont commencé à remarquer de nouveaux noms de code liés au bouclier dans la base de code du bouclier d'une mise à jour. Deux accessoires mystérieux appelés «Stormcaster» et «Friday» ont été répertoriés. Nous avons supposé à l'époque qu'il s'agissait de nouveaux contrôleurs de bouclier et de télécommandes et, dans cette hypothèse, nous nous attendions à une nouvelle unité Shield TV.



Et oui, cela s'est produit lorsque NVIDIA a sorti un nouveau Nvidia Shield TV (édition 2019), le produit est aussi bon et mais plus rapide que les précédents Shields. Du point de vue matériel, le SoC est vraiment à peu près le même, cependant, le bouclier est maintenant tubulaire, vous pouvez donc le ranger et le cacher plus facilement. Et même si je n'ai jamais mal vu la télécommande, certaines personnes ne l'ont pas appréciée.



Alors que NVIDIA lance une nouvelle télécommande, l'homme du bouton Moar! De nos jours, tout le monde sait ce qu'est le boîtier Android TV, ce sont des boîtiers de streaming de niche qui permettent une multitude de fonctionnalités car il reprend correctement votre solution Smart TV, mais peut également fonctionner comme une console de jeu en streaming. Et oui, si vous installez Plex, Kodi ou un logiciel multimédia de votre préférence, vous aurez un lecteur multimédia Ultra HD à part entière, compatible HDR, compatible avec l'audio haute définition, y compris Dolby Atmos et DTS: X. Je mentionne HDR, mais il comprend Dolby Vision et HDR10



Une nouvelle fonctionnalité est un système de conversion ascendante alimenté par l'IA qui rend le contenu 1080p et de qualité inférieure plus détaillé, plus proche de la qualité 4K. Btw il n'y a pas encore de support HDMI 2.1. Et bien sûr, alors que la mise à l'échelle est une nouveauté, l'IA, cependant, est un mot tendance appliqué à de nombreux problèmes et à leurs solutions. Nous en reparlerons cependant à la page suivante.



Les nouveaux appareils Nvidia Shield sont disponibles au moment où nous parlons, pleural car il existe deux modes; le Nvidia Shield TV Pro à 199 $, avec un design identique à celui du modèle précédent, et le nouveau téléviseur Nvidia Shield à 149 $. Le Shield TV Pro ressemble davantage à votre décodeur moyen.



Ce modèle a deux fois plus de stockage (16 Go) et plus de RAM (3 Go au lieu de 2 Go sur le Shield TV). Tout ce que j'ai écrit dans la ligne précédente, je trouve un peu timide, je veux dire que ce sont des unités Android de 150/200 USD, un stockage de 16 Go et 4 Go de RAM minimum auraient été plus attrayants TBH.







Maintenant, avant de commencer, je dois clarifier une chose ou deux. Il y a eu des changements subtils vers le nouveau modèle 2019, mais si vous avez déjà acheté le modèle 2017 ou antérieur ne vous sentez pas mal, il n'est pas nécessaire de mettre à niveau sauf si vous souhaitez simplement posséder le produit désormais tubulaire et/ou une télécommande mise à jour et cette fonctionnalité d'amélioration de l'IA. Comme toujours, Nvidia prend toujours en charge le bouclier 2015/2016 et, en fait, a déjà récemment mis à niveau le firmware (OTA) pour correspondre à 100% aux modèles 2019. Ainsi, toutes les fonctionnalités possibles au niveau logiciel et matériel sont toutes les mêmes (sauf l'upscaling AI).



Tous les modèles SHIELD Android TV disponibles sont alimentés par le même processeur Nvidia Tegra X1 avec un processeur graphique Maxwell à 256 cœurs associé à 3 ou 4 Go de RAM, exécutant le système d'exploitation Android de Google. Petite note, le nouveau bouclier a la puce Tegra étiquetée X1 +, après avoir vérifié qu'il semble que cette révision est 20 à 25% plus rapide.



L'augmentation de la vitesse n'est pas vraiment perceptible dans l'ensemble car l'interface graphique est très rapide ainsi que la lecture de tout, mais était probablement nécessaire pour la nouvelle fonctionnalité de mise à l'échelle de l'IA. L'unité prend en charge les normes WIFI les plus récentes et les plus rapides, y compris MIMO/AC (mais pas WIFI6/AX), une fois que vous connectez l'unité à un réseau WIFI 2,4 ou 5G viable, l'unité essaie automatiquement de se mettre à jour rapidement vers Android v9, oui Shield Android TV utilise déjà le dernier Android.



Encore une fois, les mises à jour logicielles OTA sont disponibles pour tous les modèles depuis la toute première sortie en 2015 et 2016. C'est pourquoi nous avons appelé le bouclier le cadeau qui continue de donner car peu d'appareils Android disponibles sur le marché reçoivent une telle un soutien élaboré pendant si longtemps.







Avant de continuer, permettez-moi de dire ceci, il existe de nombreuses solutions basées sur Android TV qui sont beaucoup moins chères, même le propre Chromecast de Google à 35 EURO/USD est en concurrence à un certain niveau ici, mais nous aimons mentionner le jeu La fonctionnalité de streaming que Nvidia offre ainsi que la lecture fluide Ultra HD 60P sur HDMI 2.0 et la compatibilité avec les dernières normes HDR sont un peu un luxe. Nous avons beaucoup à couvrir avec l'unité, jetons un coup d'œil à une photo, puis passons à l'examen.



