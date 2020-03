GPU AMD RDNA 2 pour prendre en charge l'API DirectX 12 Ultimate.



AMD a annoncé aujourd'hui sous la forme d'un article de blog que ses prochaines cartes graphiques basées sur l'architecture RDNA 2 prendront en charge la dernière API DirectX 12 Ultimate de Microsoft. "Avec cette architecture alimentant à la fois la prochaine génération de cartes graphiques AMD Radeon et la prochaine console de jeu Xbox Series X, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour aider à faire évoluer les graphismes de jeu vers un nouveau niveau de photoréalisme et de fluidité grâce aux quatre touches Caractéristiques graphiques DirectX 12 Ultimate - DirectX Raytracing (DXR), Ombrage à débit variable (VRS), Mesh Shaders et Feedback d'échantillonnage. " - a déclaré AMD dans le blog.















Selon certaines sources, Microsoft et AMD ont travaillé en étroite collaboration pour activer cet ensemble de fonctionnalités et fournir la meilleure prise en charge possible du matériel basé sur RDNA 2, ce qui signifie que les futurs GPU et consoles obtiennent la meilleure intégration possible de la nouvelle norme API.



Vous pouvez consulter la démo DirectX Raytracing (DXR) : Cliquez ICI.



