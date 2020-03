Microsoft DirectX 12 Ultimate : Pourquoi il aide les joueurs à choisir des cartes graphiques à l'épreuve du temps.



Microsoft a publié jeudi le logo DirectX 12 Ultimate. Ce n'est pas une nouvelle API avec de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt un différenciateur pour les cartes graphiques et les consoles de jeux qui prennent en charge quatre fonctionnalités clés de DirectX 12.



Cela aide les consommateurs à reconnaître les GPU plus récents et à venir, et à les différencier de certains anciens DirectX 12 GPU compatibles qui ont été publiés au milieu des années 2010. Pour qu'un GPU soit éligible au logo DirectX 12 Ultimate, il doit comporter une accélération matérielle pour le lancer de rayons avec l'API DXR ; doit prendre en charge les Mesh Shaders, le Variable Rate Shading (VRS) et le Sampler Feedback (tous les quatre).



La prochaine console Xbox Series X présente ce logo par défaut. Microsoft a clairement indiqué que le logo DirectX 12 Ultimate n'était pas conçu comme une barrière de compatibilité et que ces jeux fonctionneraient également sur du matériel plus ancien.



Dans l'état actuel des choses, les séries Radeon RX 5000 basées sur "Navi" sont "obsolètes", tout comme certaines cartes Turing de la série GeForce GTX 16. À l'heure actuelle, le seul produit d'expédition qui comporte le logo est la série GeForce RTX 20 de NVIDIA et le TITAN RTX, car ils prennent en charge toutes les fonctionnalités ci-dessus.







L'annonce par Microsoft du logo a suscité des réactions rapides de NVIDIA et AMD. NVIDIA a des raisons de se réjouir que sa série GeForce RTX 20 vers le Q3-2018 est déjà certifiée par le logo DirectX 12 Ultimate, et ce fut le cas. AMD, quant à lui, s'est contenté du fait que la Xbox Series X possède ce logo, car sa prochaine architecture graphique RDNA2 alimente le GPU de la console ; et l'assurance que sa prochaine génération de cartes graphiques Radeon RX comportera le logo.



Intel n'a pas réagi à cette évolution, car aucun de ses iGPU actuels n'a réduit les exigences. Gen11 "Ice Lake" prend en charge VRS niveau 1, ce que RDNA ne fait pas. Selon certaines rumeurs, les plus grands GPU discrets Xe de la société (ceux dotés de TFLOP à deux chiffres) pourraient mettre en œuvre le ray-tracing compatible DXR.



À notre avis, l'introduction du logo DirectX 12 Ultimate suscitera un sentiment d'urgence dans les rangs d'AMD pour lancer des cartes graphiques Radeon RX de nouvelle génération basées sur l'architecture RDNA2. Cela donnera également à Microsoft un véhicule qui lui permettra de lutter contre les capacités matérielles de Sony Playstation 5. Peut-être avec ce logo, Microsoft essaie de communiquer que sa console Xbox Series X est aussi capable que les PC avec des cartes graphiques GeForce RTX 20 (ce qui est très qualifié, si vous regardez la fiche technique de la console).



NVIDIA propose le raytracing depuis plus d'un an, avec un succès mitigé en termes de taux d'adoption et de volonté des joueurs à payer. Pourtant, en ce moment, dans l'esprit des gens, NVIDIA est la société de raytracing - la seule. Alors que Microsoft pouvait admettre "nous avons rejoint le groupe raytracing, deux ans plus tard", ils ont innové pour en sortir en créant une nouvelle certification qu'ils pourraient annoncer eux-mêmes, pour ramener la parité dans la mentalité des joueurs. Rappelez-vous, il reste encore beaucoup de temps avant la sortie des nouvelles consoles - beaucoup de temps pour que le marketing opère sa magie.



À l'époque du lancement de DirectX 12, Microsoft a annoncé que ce serait le "dernier DirectX" - une décision qui a été effectivement annulée maintenant, car la société a réalisé la valeur marketing de nouveaux noms, badges et autocollants. Maintenant, bien sûr, cela simplifiera les choses pour les joueurs qui ne sont pas des experts en matériel. Ils peuvent simplement rechercher le badge DirectX 12 Ultimate et savoir qu'ils auront ce qu'il faut pour exécuter les derniers titres avec toutes leurs fonctionnalités - que cela se traduise par des fréquences d'images jouables sur la plate-forme PC reste à voir.



La poussée de Microsoft pour DirectX 12 devrait également inciter les développeurs à adopter l'API DirectX 12. Jusqu'à présent, DirectX 12 a vu très peu de taux d'adoption de la part des développeurs de jeux, la grande majorité des titres utilisant DirectX 11, ce qui est beaucoup plus simple à développer également. Peut-être verrons-nous même le logo DirectX 12 Ultimate associé aux jeux - pour souligner qu'un jeu utilise les quatre fonctionnalités magiques et fournira ainsi des graphismes de nouvelle génération. Le cheval noir des graphiques grand public est l'API Vulkan de Khronos Group.



Il existe de nombreux jeux AAA qui offrent des produits de beauté nouvelle génération avec cette API. Il est pris en charge sur plusieurs systèmes d'exploitation PC et est implémenté aux côtés d'OpenGL sur PlayStation 5. Il dispose également d'un ensemble complet de fonctionnalités de lancer de rayons. Microsoft pourrait également viser la popularité croissante de Vulkan.



L'ombrage à taux variable est l'un des ingrédients clés pour que les consoles de nouvelle génération puissent offrir des jeux 4K fluides. Les consoles fixent les minimums technologiques pour les développeurs de jeux, et il serait avantageux d'avoir une carte graphique au moins alignée sur une Xbox Series X en termes de fonctionnalités, sinon de performances.



